Qué remarcó Marcelo Peretta

Adorni, no sabes nada del precio de los medicamentos. La farmacia no fija el precio de los medicamentos, lo hace el laboratorio, así que si querés transparencia, el QR debe estar en la cajita del remedio, no en la farmacia; pero sé que no lo vas a hacer porque están financiados por los laboratorios.