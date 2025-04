Cancún: Hallan "sana y salva" a la argentina desaparecida

Sin embargo, esta versión fue desmentida en forma vehemente por la familia, que negó cualquier tipo de problema mental.

"Mi hermana no está enferma. No entiendo con qué argumento salen a decir eso. Es una locura que digan tremenda cosa si no le hicieron un análisis. Estuvo hace tres semanas con nosotros", contó Guillermo, su hermano, en declaraciones con Crónica TV. "¿Con qué argumento salen diciendo que tiene esquizofrenia?", se preguntó.

Según había comentado una amiga de Belén a Clarín, el último fin de semana previo a su desaparición había sido confuso. "No sabemos bien lo que pasaba por su mente. Algo le tuvo que haber sucedido para dejarla en shock por cómo actuó el fin de semana antes de perderse. Su actuar no era el de siempre. Ella pensaba que era sábado, como que se quedó en el tiempo. Estaba muy paranoica. Decía que la perseguían. No dejaba que mi amiga agarrara el celular y le pedía que lo apagara”.

“En la selva estaba la casa de la amiga que la fue a buscar para no dejarla sola. La llevó a su casa y estuvieron juntas hasta que Belén se puso muy mal y salió corriendo sin teléfono ni pertenencias”, agregó.

Se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles del caso, qué le sucedió a María Belén y cuál es su estado actual.

