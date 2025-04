Hernán Lacunza vs. Luis Caputo (+ Javier Milei que le dijo "tremendo mentiroso")

El choque

Lo cierto es que todo comenzó el 12/04 con un posteo de Hernán Lacunza desde su cuenta @hernanlacunza:

Tras 2.049 días, por fin se levanta el cepo. Felicitaciones. Como Ministro de Economía de la Nación dispuse reponerlo el 2 de septiembre de 2019. Por la misma razón que un emergentólogo le aplica un torniquete y no un anticoagulante a un paciente desangrándose. Era cepo o corralito: con ahorristas huyendo del peso, rumores de elecciones anticipadas y dólar desanclado, las reservas disponibles no alcanzaban para depositantes y tenedores de pesos. En crisis financiera con riesgo institucional, la política económica consiste en elegir lo menos malo. El corralito era peor. El cepo, como el torniquete, es una anormalidad. Su persistencia genera trombosis a la inversión y al crecimiento. Mantenerlo o levantarlo es una decisión diaria. Desde entonces pasaron 99 días de gobierno de @mauriciomacri, 1.461 de @alferdez y 489 de @JMilei. Se ve que, como aquel día y hasta ayer, ninguno juzgó prudente levantarlo, por temor a un mal mayor (hiperinflación, corralito). Tras casi año y medio de equilibrio fiscal y prudencia monetaria, @LuisCaputoAR y @Kicker0024 decidieron que era el momento. Enhorabuena, muchachos. Que no vuelva nunca más, no porque lo diga una norma inocua o una promesa vacía, sino porque tengamos moneda y estabilidad. Y que la política económica pueda dedicarse a idear goles, no atajadas. Mientras tanto, que quien -por carencia de ideas- necesita abusar de falacias ad hominem y evidencia descontextualizada, no inhiba el debate público que construya nuestro desarrollo.

Para la mayoría, el final fue una referencia encubierta hacia Javier Milei.

El 13/04, Lacunza fue al canal LN+, e intentó explicar su enfoque. En definitiva, él es un moderado, no entraría en el 'estilo Milei'.

La entrevista mereció la reprobación del Nº2 de Economía, el chileno argentino José Luis Daza desde su cuenta @JoseLuisDazaAR:

"Acabo de escuchar a @hernanlacunza (en el video a continuación) decir que era la intención del gobierno salir del cepo en Noviembre pero que nos vimos obligados a salir ahora. Ha sido impactante escuchar a muchos economistas hablar con certeza sobre temas que no conocen, lo que los lleva a decir cosas totalmente falsas.

Como ha dicho el Ministro @luiscaputoar, la intención original era salir en Diciembre del 2024. Debido a que todavía no había consenso dentro del FMI sobre el monto final acordamos salir del cepo y lanzar el programa la primera semana de febrero.

Estuve en el llamado con Caputo, Bausili y el alto management del FMI cuando analizamos todo el proceso necesario para lograr salir la primera semana de Febrero. Es más, para llegar a esa fecha trabajamos incluso el día de Navidad y el día de año nuevo. En ningún momento el Presidente @JMilei ni el Ministro Luis Caputo condicionaron la salida del cepo a la elección!!"

'Toto' Caputo le agregó, en referencia a Lacunza:

"Ya conté el viernes la historia tal cual fue: el esquema cambiario de bandas ya lo habíamos acordado en Agosto del año pasado y la salida del cepo iba a ser cuando lográramos acordar los montos. Lamento tener que desmentir así a alguien a quien tengo aprecio, pero es lo que corresponde. Dejemos las mentiras para los kirchneristas, y si no, a no jactarse de ser distintos a éstos…"

Acto seguido, el mileísmo digital salió a la caza de Lacunza. El 14/04, Lacunza ya estaba explotado, y posteó:

"Frente a los agravios, la única reacción constructiva que se me ocurre es dejar link a la nota completa, bajo la convicción de que la inexistencia del cepo a la palabra es tan importante como levantar el cepo a la moneda, dos instituciones del desarrollo."

Pero luego decidió escribirle a Luis Caputo, invocando un pasado en comun:

"Hola Toto @LuisCaputoAr

1. Sé que excede a tu estricta responsabilidad, pero como miembro del gabinete aprovecho para decirte que la violencia ejercida desde el Estado es la más peligrosa, peor que la callejera entre pares, por la asimetría en el tamaño de los interlocutores. En tu caso, la sufriste en carne propia durante el gobierno anterior. En este caso es verbal, superficial, pero no deja de ser imprudente: los fans políticos pueden confundir los límites.

2. Trabajamos juntos. Me constan tus valores y los de tu equipo jerárquico. Pero ya sí dentro de tus responsabilidades, no hay que confundir ser "picante" con maleducado. Bardear a ciudadanos desde un cargo público, aunque sea menor, no es valiente ni gracioso. Ser funcionario exige aplomo, no excusable por juventud, especialmente en los momentos de tensión, que son muchos.

3. No mentí ni te desmentí. Opiné distinto. Equivocado o acertado, dije lo mismo que vengo diciendo hace tiempo, que habría sido oportuno empezar a relajar controles a mediados del año pasado, antes del estancamiento de las reservas y en año no electoral. Agregué que era más valiente ahora que más adelante.

4. Probablemente sesgado por algún recorte malicioso (sospecho quién), la lectura conspirativa no cabe: obviamente no tengo idea de la secuencia y contenidos de la negociación con el FMI, me conocés, no llamo a funcionarios locales ni internacionales para no incomodar. Emito opiniones a partir de la lectura de las acciones (por ejemplo, la baja del crawl en febrero) y las palabras públicas, sabiendo que, en tu lugar, uno hace la mitad de lo quiere y quiere la mitad de lo que dice.

5. Por lo demás, repito felicitación a vos y a tu equipo por la valentía de enfrentar el crónico agujero fiscal, la pericia de @kicker0024 para desarmar la bomba monetaria, y ahora la audacia para empezar a normalizar la trampa cambiaria.

6. Los méritos del punto 5 no invalidan en nada los vicios del punto 1, ni viceversa.

7. Sin ánimo de extender la polémica, hay que enfocarse, el Gobierno en la gestión, los de afuera en el análisis crítico, idealmente con tolerancia y cooperación mutua. 18 millones de pobres no pueden esperar. El aprecio es recíproco, sabés que siempre podrás contar conmigo, aunque no hará falta."

luis-caputo.jpg Luis Caputo explicando el levantamiento del cepo cambiario (bah, la devaluación que, para negarla, provoca la obsesión de llevar la paridad cambiaria al piso de la banda de flotación).

Ahora, la respuesta de 'Toto' Caputo:

"Hola Hernán, ya fué el tema, pero te cuento el por qué de nuestra sorpresa. Yo solo ví la parte de la entrevista que levantó un atónito @JoseLuisDazaAR. Ahí decís que nuestro plan era salir post elecciones de este año, que cambiamos de idea por la crisis global, y que podíamos haber salido el año pasado tranquilamente.

Las 3 cosas son falsas, y lo que nos molestó fue que nosotros ya habíamos contado la historia tal cual fué, con lo cual implícitamente estabas diciendo que habíamos mentido. Por eso nos pareció ofensivo y nos sorprendió viniendo de vos. Una vez más, arreglamos el esquema cambiario en Agosto del año pasado y nos rompimos el alma por salir antes de fin de año.

Solo nosotros sabemos el tiempo y esfuerzo que le dedicamos para cerrarlo antes. Y si le hubiéramos pedido 5 mil o 7 mil millones al FMI, tal vez lo hubiéramos logrado. Pero tardamos más, porque queríamos salir sin estrés para la gente (como siempre habíamos prometido), y para eso necesitábamos hacerlo con un nivel de reservas óptimo.

Los 20 mil millones y los 12+2 upfront que le pedimos al Fondo fue para ellos un baldazo de agua fría, y eso fue lo que demoró todo hasta marzo. Esto no es opinable, como decís en tu tuit. Fue así y ya. Y creo que a la vista de los resultados de esta semana, aunque preliminares, valió la pena la demora. Bueno, espero haber podido aclararlo. Abrazo."

Aquí podría estar terminado el tema, en forma decorosa.

Pero entonces llegó Javier Milei, quien desde @JMilei posteó:

Aquí @LuisCaputoAR contesta y deja en evidencia al tremendo mentiroso de @hernanlacunza. Además ¿qué autoridad moral puede tener el que defaulteó la deuda en pesos y reinstauró el CEPO? Hay que ser muy cara dura para ponerse en profesor y opinar después de tal accionar. CIAO!

