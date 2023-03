La protesta más grande de la historia en Israel

El diario Haaretz afirmó que fueron 500.000 personas. The Jerusalem Post y The Times of Israel dijeron entre 250.000 y 300.000 personas. En cualquier caso, una manifestación increíble de opositores a una reforma que podría dar al gobierno la posibilidad de decidir la elección de los jueces y limitar la capacidad de la Corte Suprema para cuestionar directivas o leyes.