La duda es cuándo Siria devolverá misilazos a Israel

Defensa-antiaerea-siria.jpg Defensa antiaérea siria ante el ataque israelí. Dato: son sistemas rusos en defensa de sistemas que Ucrania le reclama a Israel. Anticipo de otra guerra.

El ataque

Un cohete golpeó un edificio en el barrio de Kafr Sousa en el centro de Damasco la madrugada del domingo 19/02, cerca de un gran complejo de seguridad cercano a las instalaciones iraníes, dijeron testigos y una fuente oficial. El ataque ha sido atribuido a Israel.

El ataque dañó varios edificios en el área densamente poblada cercana a la plaza Omayyad en el corazón de la capital. Un oficial de policía dijo en medios estatales que hubo varias víctimas y heridos.

Comunicado oficial:

A las 00:22, el enemigo israelí lanzó un ataque aéreo con ráfagas de cohetes desde los Altos del Golán ocupados, atacando varios lugares de la ciudad de Damasco y sus alrededores, incluidas áreas residenciales habitadas por civiles. Nuestros sistemas de defensa aérea respondieron a los misiles y derribaron a la mayoría de ellos Según los datos preliminares, 5 personas murieron, incluidos militares, 15 civiles resultaron heridos, algunos de ellos están en estado crítico, varias casas fueron destruidas y se causaron daños a un número de áreas en Damasco y sus alrededores.

Por su parte, el Ministerio de Salud sirio informó que, según datos preliminares, 3 personas fallecieron y 15 resultaron heridas.

El director del hospital Al-Mujtahid de Damasco, Ahmed Abbas, dijo al diario Al-Watan que el hospital recibió los cuerpos de 3 muertos y 2 heridos. Señaló que el estado de los heridos es estable.

ataque israeli.jpg Damasco: destrucción de misiles israelíes.

Enero

El 02/01/2023 había sucedido otro ataque israelí a Damasco que tampoco provocó respuestas sirias.

En aquella ocasión el ataque de Israel al Aeropuerto Internacional de Damasco quedó fuera de servicio durante varias horas como consecuencia del ataque en el que murieron 2 soldados sirios y hubo 2 heridos.

“La agresión israelí de esta noche en el Aeropuerto Internacional de Damasco no es más que otra serie de crímenes israelíes y un golpe directo a Siria y su pueblo, que defienden firmemente la independencia y la integridad de sus territorios y se oponen a la injerencia en sus asuntos internos”, fue el comunicado gubernamental en aquella oportunidad.

El Ministerio de Relaciones Exteriores sirio señaló que se cometió otra agresión israelí en un momento en que todas las naciones celebraban las fiestas de Año Nuevo y Navidad con la esperanza de normalizar la situación y reducir las crisis.

siria partida.png Siria, un Estado fallido.

Del derecho y del revés

Ahora, a la vez, la base militar estadounidense, ubicada en la provincia siria de Deir ez-Zor, fue atacada con cohetes, lo informó la agencia SANA.

Consecuencia de la guerra civil en Siria, consecuencia a su vez de la desestabilización provocada por Occidente e Israel en el marzo de la 2da. Guerra de Irak que actualizó el 'problema kurdo' (y Siria tiene kurdos, igual que Irak y Türkiye), Siria se encuentra ocupada en parte por Türkiye, en parte por USA y el resto por el gobierno que responde a Rusia e Irán.

Rusia intervino en Siria cuando sintió amenazada su base marítima sobre el mar Mediterráneo, en medio de la ofensiva de ISIS o Ejército Islámico, que ocupaba crecientes porciones del territorio sirio ante la pasividad o inacción de USA, Israel, Türkiye, etc.

Según el canal de televisión Al Hadath, la pista de aterrizaje de la base estadounidense, que se encuentra cerca de los campos de Koniko y Al Omar, fue bombardeada por milicias pro iraníes.

En los últimos días ocurrieron tensiones de seguridad en el perímetro e interior de la base, aunque no se dieron precisiones.

A fines de 2022, una base militar de USA cerca del campo petrolero Al Omar, en la provincia de Deir ez-Zor, noreste de Siria, también fue atacada con cohetes.

fm-eli-cohen.jpg Eli Cohen, ministro de Relaciones Exteriores de Israel.

El tema de fondo

En The Jerusalem Post, Tovah Lazaroff escribió acerca del tema Israel, Rusia/Ucrania y Siria, en el marco de Eli Cohen a Kiev:

"(...) La cuestión de si Israel cruzaría lo que ha sido una línea roja de su política ucraniana fue una de las cuestiones centrales que socavaron el viaje de Cohen.

Ucrania ha sido crítica con Israel, particularmente en este tema, con su embajador en Tel Aviv, Yevgen Korniychuk, diciendo repetidamente que su país necesita más que gasas y vendas de Israel. (N. de la R.: Israel se ha limitado a ayuda humanitaria a Ucrania).

La política de Israel había sido al principio de neutralidad ya que el ex primer ministro Naftali Bennett intentó mediar entre Rusia y Ucrania. Cuando las conversaciones parecían no tener ninguna posibilidad de éxito, Israel perdió parte de su apariencia neutral pero se quedó atrás de sus aliados occidentales.

Se esperaba que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, hiciera retroceder ligeramente la rueda diplomática en dirección a Rusia, pero en cambio ha estado girando hacia Ucrania, un movimiento que es presionado por Estados Unidos.

El viernes 17/02, cuando Cohen aterrizaba en Tel Aviv, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo en la Conferencia de Seguridad de Munich que tenía la esperanza de que Israel eventualmente enviaría a su país equipo militar defensivo contra drones y misiles, específicamente el avanzado sistema David Sling.

Sin embargo, tal promesa no fue evidente en el diálogo público en torno al viaje, en el que el alto político del Likud (N. de la R.: principal partido de la coalición de gobierno) asiente con simpatía y baja la cabeza en señal de respeto por el sufrimiento que ha soportado el país desde que comenzó la invasión rusa el 24/02/2022.

Incluso en ese momento él vaciló.

Que Ucrania era un país en guerra fue evidente en cada momento del viaje. El espacio aéreo del país está cerrado a los vuelos civiles, por lo que Cohen aterrizó en la cercana Polonia. Luego viajó a Kiev en un tren nocturno especial, designado solo para las delegaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Los vagones de aspecto antiguo, con ruedas que hacían chasquidos en la oscuridad, tenían algo del aspecto del tren expreso de Hogwarts, excepto que los pequeños compartimentos de 2 asientos con asientos azules del tamaño de un banco se convirtieron en camas.

Cuando desembarcó en una fría mañana de Kiev como el primer funcionario israelí de alto nivel en visitar Ucrania desde el comienzo de la guerra, ya tenía 11 o 10 meses de retraso en llegar.

Los líderes de Europa del Este realizaron viajes solidarios en marzo, y Reino Unido y Estados Unidos llegaron en abril.

La primera parada de Cohen, llegado a Kyiv, fue Bucha, una ciudad cercana que las fuerzas rusas habían conquistado en las primeras semanas de la guerra pero de la que luego se retiraron a fines de marzo.

Los ucranianos han estimado que más de 1.300 personas murieron en ese período, incluidos civiles. Se encontraron cuerpos baleados, con las manos atadas a la espalda y una fosa común civil fue descubierta en la iglesia de San Andrés.

Cohen depositó flores en el pequeño monumento a las víctimas de San Andrés y visitó una exposición fotográfica sobre las víctimas dentro del edificio de la catedral blanca con sus cúpulas de cebolla dorada.

“Es imposible permanecer indiferente ante las imágenes duras y las historias de terror que he escuchado y a las que he estado expuesto”, dijo Cohen después de que el alcalde de la ciudad, Anatoli Fedoruk, le informara la situación.

Pero Cohen tuvo cuidado de no denunciar a Rusia, ni allí ni en ningún otro momento público durante su visita de un día que incluyó paradas para visitar a una anciana judía en Bucha, un monumento a la masacre de judíos ucranianos durante la 2da. Guerra Mundial en Babi Yar y la Catedral de Santa Sofía, así como conversaciones con el Ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kubela, y Zelensky.

Fue una extraña omisión en un viaje que tuvo muchos otros aspectos destacados. El más crítico de ellos fue que Cohen llegó dentro de las 6 semanas posteriores a su toma de posesión, en lo que fue solo su 3er. viaje al exterior.

Fue su forma de enfatizar la importancia que le da a la solidaridad con Ucrania y con la posición de Israel entre el bloque occidental de naciones que lo respaldan. Cuando el secretario de Estado de USA, Antony Blinken, visitó Israel a fines del mes pasado, Cohen no pudo emparejar con Blinken, un veterano de Kiev, pero cuando el ministro de Relaciones Exteriores británico, James Cleverly, llegue la próxima semana a Israel, ahora sí podrá decir que él también ha estado en Ucrania.

Cohen también izó la bandera israelí frente a la embajada del país en Kiev, un movimiento que marcó su regreso al servicio completo de la delegación, luego de que cerrara debido a la situación de seguridad en la primera parte de la guerra.

El Ministro de Relaciones Exteriores prometió respaldar el plan de paz de Zelensky cuando se someta a votación en la Asamblea General de las Naciones Unidas esta semana, es un texto que probablemente incluirá una condena a Rusia. Es un gesto significativo, pero Israel ha tenido un sólido historial de respaldo a Ucrania en las Naciones Unidas, un gesto que Kiev no ha devuelto de la misma manera. Rusia, por supuesto, rara vez respalda a Israel en las Naciones Unidas .

drones iranies.jpg Drones kamikazes iraníes similares a los provistos a Rusia.

Asistencia israelí a Ucrania

Israel ha sido fuerte en la prestación de asistencia humanitaria a Ucrania y prometió actuar como garante para ayudarla a obtener US$ 200 millones en préstamos para centros médicos y proyectos de infraestructura civil, una medida que no alcanzó a los US$ 500 millones que querìa Ucrania.

Por último, Cohen prometió acelerar la entrega de un sistema de alerta temprana para advertir a sus civiles sobre los misiles entrantes, para que llegue dentro de los próximos 3 meses.

Israel, a su vez, dijo que había obtenido la promesa de Ucrania de trabajar conjuntamente contra Irán en la esfera internacional y en todos los frentes.

Si Rusia es la razón por la que Israel duda en respaldar más firmemente a Ucrania, Irán es una de las razones fundamentales por las que debería hacerlo.

Es un punto que Ucrania ya ha señalado. Teherán representa una amenaza existencial para Israel y ha amenazado con aniquilarlo. También tiene una creciente alianza militar con Rusia en la que vende sus drones armados y otros misiles para que Moscú los utilice contra Ucrania.

Irán no es un problema teórico para Ucrania, es pragmático, ya que sus civiles ya están bajo el fuego de las armas de fabricación iraní que Rusia ha lanzado contra ellos.

Ni Kubela ni Zelensky mencionaron a Irán en ninguno de sus comentarios públicos sobre la visita, pero el Presidente ucraniano hizo referencia a la búsqueda de armas nucleares por parte de Irán cuando habló en la conferencia de Munich.

Si bien Zelensky elogió la visita, Kubela fue más crítico y afirmó que quería que Israel ayudara a proteger sus cielos y que esperaba una respuesta a esta solicitud.

Aún así, está claro que la visita de Cohen generó una nueva calidez en Ucrania hacia Israel y disminuyó parte de la frustración.

Uno tiene que imaginar, por supuesto, que hay esfuerzos tras bambalinas que se están llevando a cabo para ayudar a Ucrania, que involucran temas de seguridad e intercambio de inteligencia que no se pueden hacer públicos. Pero de lo contrario sería difícil imaginar que la visita de Cohen hubiese generado tanta buena voluntad pública, incluidas las reuniones con sus principales líderes.

Netanyahu insinuó parte de esa actividad en una entrevista transmitida por CNN a principios de febrero en la que dijo que Israel estaba atacando (en Irán) objetivos de producción de armas iraníes, impidiendo así el flujo de equipo militar a otros países como Rusia.

La visita de Cohen, por lo tanto, le da a Israel un respiro en el escenario occidental, lo que le permite conservar su lugar en ese bloque occidental de partidarios de Ucrania sin romper los lazos con Rusia.

Pero es probable que sea un breve respiro.

El viernes 17/02, Cohen pudo decirles a los pasajeros de su vuelo que el viaje a Ucrania fue un éxito.

A medida que el conflicto se prolonga y crece la participación de los países occidentales y aumenta la posibilidad de una guerra más allá de las fronteras de Ucrania, es probable que Israel tenga que elegir si arriesgarse a las hostilidades con Moscú respaldando a Kiev con armas defensivas.

O tendrá que aislarse del bloque occidental para poder mantener sus lazos con Moscú.

Ese día no fue viernes ni siquiera este fin de semana, pero con Zelensky hablando de su confianza en que Israel eventualmente le dará armas defensivas, ese día llegará pronto."

---------------------------

