Este viernes (17/02) Jaime Durán Barba estuvo otra vez en la pantalla de LN+ y fue entrevistado por María Laura Santillán. Invitado al estudio, insistió en que Cristina Kirchner "es la líder natural de ese sector de la Argentina", en referencia al FdT.

"Cristina es un personaje muy especial. Una cosa es que uno esté de acuerdo con un dirigente y otra cosa es reconocer objetivamente las cosas que pasan (...) Yo no he sido nunca partidario de ella pero es la única mujer que ha ganado dos veces la Presidencia", justificó.

"Es la mejor candidata de su sector, es la líder sin dudas", insistió.

De todos modos, el ecuatoriano dejó la puerta abierta para la posible candidatura de Eduardo Wado de Pedro -que obviamente sería con el aval de CFK-: "puede que un candidato nuevo como Wado de Pedro tenga buenas posibilidades, porque la gente está buscando lo distinto".

En ese sentido, mencionó lo que ocurrió en varios países latinoamericanos donde ganaron "candidatos nuevos, como Castillo o Petro".

duran-barba-ln+.jpg Jaime Durán Barba, este viernes 17/02 en otra entrevista en LN+ (Foto: captura de video).

Aún así, volvió a repetir que "la candidatura de Cristina sería más fuerte que la de otros dirigentes (...) Ella es una persona con enorme olfato político, que evalúa la realidad. Supongo que debe estar pensando que si hay una carta nueva para jugar, esa puede ser Wado, es lo lógico".

Luego, Durán Barba se apuró en 'bajar' las candidaturas de otros potenciales dirigentes, como Alberto Fernández o Sergio Massa. "No creo que otros candidatos de ese sector tengan fuerza. Alberto Fernández no tiene gran fuerza, y después de lo que está ocurriendo con la Economía, la de Massa hace agua porque no hay éxito económico".

"La imagen de Massa no es muy sólida (...) Sergio no tiene credibilidad. Y eso unido al desastre económico, que no necesariamente es culpa de Sergio sino que ha sido el Gobierno, hace que su trecho sea muy bajo", evaluó.

Hace una semana, Jaime Durán Barba ya había sido entrevistado en LN+ y, no casualmente, también había destacado a Cristina Kirchner como "la mejor candidata" para el Frente de Todos en cuanto a las chances electorales de los distintos referentes oficialistas para los comicios presidenciales.

"Sería bueno que se presente, es la única manera en la que podría saber realmente si la gente la respalda o no", dijo el armador de la campaña presidencial de Mauricio Macri en 2015.

Tanto halago e insistencia para que CFK sea candidata a presidente de parte de Durán Barba sólo hace pensar que está jugando para Macri, cuya potencial candidatura perdería toda la fuerza si no tiene como rival a la ex presidenta.

Jaime Durán Barba: "Cristina es la líder natural de un sector de Argentina"

----------------------

Más contenido en Urgente24:

Malestar: En Chile hablan del "silencio" de Alberto Fernández

Los aviones que India, China y USA ofrecen a Argentina débil

¿Quién dijo que el Plan Bomba favorece a JXC? Clarín va con Milei

Alquileres: De Madrid al DF y Buenos Aires vs. Airbnb

Más China para Argentina: La automotriz que se instala