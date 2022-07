Para Mauricio Macri: ¿Y si lo de Sergio Massa sale bien?

La horda de seguidores de Mauricio Macri se solaza en el fracaso evental de Sergio Massa. Abanderados febriles de un supuesto 'Rodrigazo' que rescate de las tinieblas al frustrado ex Presidente que mendiga un 2do. tiempo, se abalanzan sobre las redes sociales a recordar todos los pecados de Massa, que los tiene (y bastantes). Hay voceros del co-creador de la Grieta donde se empantanó la Argentina, estiércol horrible del que no consigue liberarse, y basta con sintonizar la pantalla de LN+. Pero Jorge Asis se permite la única pregunta posible: “¿Y si la alternativa Massa sale bien?”. ¿Hay disfraces suficientes para el festival de pecadores? Hoy día el regreso de Macri depende del contraste con CFK, la otra cofundadora de la Grieta. La posible irrupción de Massa cambiaría los planes del hijo de Franco que menosprecia a su ex compañero en Davos. Por supuesto que esto lleva a otra pregunta, más profunda: ¿Qué significaría que a Massa le vaya bien? Hay respuesta: Que quienes ya no confían en él, vuelvan a creerlo un líder posible (que hoy no lo es). El desafío es titánico. Pero vale la pena esta introducción al desafío que tendrá sus primeras respuestas el miércoles 03/08, cuando se conozca el 1er. conjunto de medidas de Massa ministro (ningún superministro. No tiene ni el BCRA ni la AFIP ni el Banco Nación ni todos los ministros que ambicionaba ni los colaboradores 'stars' que hace 1 año podría haber reunido).