Mario Ishii y Fernando Burlando enfrentarán a Randazzo en las PASO

Ojo Juntos por el Cambio con el Plan Bomba

Estos últimos datos son interesantes para el peronismo porque abre una puerta a la reelección para muchos, ya sea intendencias, gobernaciones como la propia presidencia del Frente de Todos: la atomización del voto opositor y el techo que Milei y otras opciones por fuera de la grieta le imponen a Juntos por el Cambio.

Entonces, vale una pregunta incómoda para la coalición opositora donde el PRO podría salir herido por la UCR y el Frente de Todos:

¿Quién hizo creerle a la mesa nacional de Juntos por el Cambio que jugar al Plan Bomba y el estallido de la deuda en pesos durante 2023 los favorece en caudal de votos? Hasta ahora, el voto bronca se les está escurriendo por otras canaletas del escenario electoral.

El Grupo Clarín mira a Javier Milei y lo fogonea

Durante el jueves 16 de febrero, llamaron la atención dos notas muy interesante. A las 20:16, el prosecretario de Redacción y jefe de la sección Política, Eduardo Paladini, disparó:

Algunos analistas pronostican que la ola Javier Milei puede ser tan grande que no dejaría en pie a ninguno de los dos integrantes de la grieta. En el mientras tanto, a la espera de ese eventual tsunami político, se da una particularidad: desde Frente de Todos, el polo más alejado del discurso libertario, creen que la presencia del economista será fundamental para debilitar a Juntos por el Cambio y tener alguna chance de triunfo. A su manera, el oficialismo ya tiene candidato. No es ninguno de los integrantes de la mesaza de este jueves en la calle Matheu. La principal apuesta oficialista hoy se llama Milei Algunos analistas pronostican que la ola Javier Milei puede ser tan grande que no dejaría en pie a ninguno de los dos integrantes de la grieta. En el mientras tanto, a la espera de ese eventual tsunami político, se da una particularidad: desde Frente de Todos, el polo más alejado del discurso libertario, creen que la presencia del economista será fundamental para debilitar a Juntos por el Cambio y tener alguna chance de triunfo. A su manera, el oficialismo ya tiene candidato. No es ninguno de los integrantes de la mesaza de este jueves en la calle Matheu. La principal apuesta oficialista hoy se llama Milei

El título es explosivo. Estalló la temporada de encuestas y el Frente de Todos ya tiene candidato: Javier Milei

Casi en simultáneo, a las 20:42, en el canal de noticias TN -también del Grupo Clarín- entrevistaban a Alejandro Catterberg, de Poliarquía. Tras describir los problemas económicos que ya todos sabemos, resumió: “El cuadro de situación se sigue complejizando, la gente está cada vez más desanimada y esto se refleja en mayor desconfianza en el sistema político y en que Javier Milei sigue creciendo”.

Entonces, arremetió:

"Básicamente, estamos ante un escenario muy dificultoso para el Frente de Todos luego de la elección histórica de 2021 en la que el peronismo unido perdió. La oposición debería cometer errores muy grandes y muy estúpidos para perder esta elección. Algunos los está haciendo a mi entender. Uno plantea esto y diría ‘listo, ya está’. Ahora, Juntos por el Cambio no sale indemne de esta situación: la imagen y la identidad de Juntos por el Cambio está siendo golpeada; les está dañando.

En la zona centro del país -Mendoza, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos- Cambiemos está perdiendo mucho, mucho, caudal de votos. Nosotros tenemos un estudio en Mendoza, donde Milei encabeza las preferencias electorales. Se va a manos de Milei y en algunos distritos electorales nosotros tenemos que se van a opciones como el Peronismo Federal En la zona centro del país -Mendoza, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos- Cambiemos está perdiendo mucho, mucho, caudal de votos. Nosotros tenemos un estudio en Mendoza, donde Milei encabeza las preferencias electorales. Se va a manos de Milei y en algunos distritos electorales nosotros tenemos que se van a opciones como el Peronismo Federal

Entonces, Juntos por el Cambio no debería subestimar la situación porque también se le puede complicar. Hace un tiempo decíamos que si solo votaran en la Argentina los menores de 30 años, Milei sería presidente. Bueno, hoy podemos decir que si solo votaran los menores de 40 años, Milei sería presidente”.

Quien quiera oir, que oiga:

“Milei se lleva muchos votos de JXC de la zona centro del país” Alejandro Catterberg

