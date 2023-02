Ojo encuestadores: ¿A quién comería votos Fernando Burlando?

Anoche (8/02), se mostró anticasta y antisistema tildando al Frente de Todos y a Juntos por el Cambio como dos espacios que "desaprobaron todas las materias: educación, seguridad, economía, etcétera". Entonces, alimentó las sospechas: todos miraron al diputado nacional y precandidato a presidente Javier Milei, pero desde La Libertad Avanza confirmaron a Urgente24 que "no hablamos nunca con él y jamás vamos a hablar con él, no es nuestro candidato y no tenemos nada que ver. Nosotros ya tenemos candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires".