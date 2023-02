Entre Larreta vs. Bullrich, gana Javier Milei vs. Majul (¿?)

“En junio vamos a tener todas las leyes escritas, las vamos a ir mostrando de a poquito”, añadió Bullrich. La titular partidaria remarcó que es necesario echar por tierra con varias de las normas que regulan distintas actividades. “Hoy la Argentina es un cepo en todo”, ahondó.

Disputando el relato del economista libertario, Javier Milei, Bullrich manifestó que, hacia adelante, es necesario “liberar el país productivo y achicar al país mínimo el país subsidiado”. Y evitó hablar de un impacto de las reformas en la sociedad. “No es ajustar a la clase media, sino a las burocracias que se quedan con la riqueza del país”, manifestó.

Si bien Larreta aparece como el favorito dentro de los votantes de Juntos por el Cambio en una interna por 37 a 27, el consultor Gustavo Córdoba alertó que en la elección General de octubre 2023 podría darse una fuga de votos hacia otros referentes opositores, como el caso de Milei:

Tantas peleas internas, generalmente tienen un resultado y 1+1 en política no da 2

"Vamos a suponer que Larreta gana las PASO, sus votantes van a la primera vuelta votando a Larreta, pero no pasa lo mismo con el votante de Patricia. Entonces, acá hay un dato interesante porque, si bien el contexto da para pensar que puede haber un cambio de gobierno en la Argentina, no es tan fácil porque la presencia de Milei también representa un problema gigantesco para Juntos por el Cambio", desarrolló.

"La bajada de Cristina Kirchner (de la elección) limitó el antikirchnerismo, que era el factor que los aglutinaba", insistió.

Larreta, favorito en una eventual interna en JXC

Javier Milei vs. Luis Majul

En medio de un fuerte cruce con el periodista, Luis Majul, Milei confirmó que de ganar irá por la reforma laboral, dolarización y una reforma educativa:

¿Sabés quién me va a dar la fuerza a mí? La gente porque cuando yo quiera llevar el proyecto para eliminar el BCRA y la casta política no lo quiera entregar porque saben que de ahí roban, llamo a consulta popular. Ni siquiera les tengo que pedir permiso ¿Sabés quién me va a dar la fuerza a mí? La gente porque cuando yo quiera llevar el proyecto para eliminar el BCRA y la casta política no lo quiera entregar porque saben que de ahí roban, llamo a consulta popular. Ni siquiera les tengo que pedir permiso

"¿Y si perdés la consulta popular?", desafió Majul. Milei contraatacó: "Dale, vamos a ver. ¿Cuál es el mayor problema de los argentinos hoy?".

"A veces se comen al león. Si vos perdés la consulta popular, ¿qué hacés? ¿vas para el otro lado?", insistió Majul.

El líder de La Libertad Avanza salió al cruce: "No, ¿qué 'para el otro lado'? Continuaré con la reforma del Estado, bajar impuestos, eliminar regulaciones, flexibilizar el mercado laboral y abrir la economía. Cuando haga eso le pongo un zapato encima a la emisión monetaria. Todos los programas de shock, sacando el del '59, fueron expansivos, no contractivos", enfatizó.

"Voy a avanzar en una reforma laboral pero para ir hacia un sistema de seguro. Este sistema es inmundo: está cargado de regulaciones, no te permite contratar gente, tenés unos salarios miserables y en el sector privado formal tenés 6 millones desde el 2011 pero afuera del sistema tenés 8 millones (de trabajadores). Hasta los propios sindicalistas saben que eso anda mal y tienen otro problema, que es que les está comiendo la base la Izquierda. Los sindicalistas se van a terminar asociando con grandes compañías de seguro y ellos mismos te van a facilitar salir de este enjambre", arremetió.

Javier Milei: "Voy a ir a la consulta popular para cerrar el BCRA"

