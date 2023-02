Dolarización: JxC plantado contra Javier Milei y él responde

Cuidado. El mundo está lleno de ejemplos de líderes antisistema que se hicieron con el poder en poco tiempo Cuidado. El mundo está lleno de ejemplos de líderes antisistema que se hicieron con el poder en poco tiempo

Periodistas del Poder salieron a pegarle a Milei porque le saca votos a JxC

A día siguiente, Lanata hizo lo propio, invitado en el pase entre Eduardo Feinmann y Jonatan Viale en LN+.

El conductor de la primera mañana de Radio Mitre introdujo: "Milei para mí es igual que el Partido Obrero. Es gente que no puede gobernar en función de lo que ellos mismo están diciendo. Yo entiendo por qué a los chicos les gusta Milei porque les está diciendo 'Libertad, libertad' y es obvio, ¿quién puede estar en contra de la libertad?"

"Me parece sensato que mucha gente que no tiene la más puta idea de a quién votar lo vaya a votar. Ahora, yo personalmente no votaría nunca a Milei", cerró Lanata.

https://twitter.com/MaritoMilenio3/status/1622767703726358529 ¿Estás de acuerdo con lo que dice el conductor sobre Milei? pic.twitter.com/qvryjVlb1T — Mario Hernandorena (@MaritoMilenio3) February 7, 2023

Ese mismo día, pero esta vez desde Desde el llano, Morales Solá reflexionó nuevamente respecto a la figura de Milei y sus propuestas. "Juntos por el Cambio no tiene ganada la próxima elección presidencial. Ninguna elección está ganada de antemano. Además está el peronismo, que una vez unido es una formidable maquinaria electoral", comenzó diciendo.

Y agregó: "Y está Javier Milei que se está llevando a todos los que están en contra o los que se han puesto en contra, los que ven de una manera crítica a las dos grandes coaliciones políticas, Juntos por el Cambio y el Frente de Todos".

Yo debo decir algo que es muy sincero y es lo que pienso, guste o no. Javier Milei propone soluciones peligrosas, Javier Milei es un líder antisistema. Y lo que está proponiendo en última instancia es romper con el sistema político y creo que esto va a agravar los problemas del país Yo debo decir algo que es muy sincero y es lo que pienso, guste o no. Javier Milei propone soluciones peligrosas, Javier Milei es un líder antisistema. Y lo que está proponiendo en última instancia es romper con el sistema político y creo que esto va a agravar los problemas del país

En la noche del lunes 6 de febrero el diputado estuvo presente en el canal del diario La Nación como primer invitado del ciclo de Viviana Canosa. Casualidad o no, durante su participación se refirió, aunque sin dar ningún nombre, a los "periodistas que reciben pauta y de la caja amarilla".

https://twitter.com/JMilei/status/1623025673697693706 .@horaciorlarreta deja claro que no es apto en economía.

Respecto a la dolarización arranca con una falacia por descalificación (una suerte de ad hominem) y después cae en la falacia ad populum. Si fuera por eso, parados en 1813 según HRL habría que seguir con la esclavitud. pic.twitter.com/jxyITIM2RR — Javier Milei (@JMilei) February 7, 2023

Sin embargo, el operativo no quedó allí. El Jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial también fue invitado a LN+, para el ciclo +Nación. Cuando fue consultado por Rossi respecto a la dolarización, Rodríguez Larreta sostuvo:

A mí la dolarización me suena a receta mágica. Pareciera que dolarizás y todo se soluciona. Vos no podés equiparar cuando tenés una inflación del 100%. Si la Argentina no crece, si la Argentina no exporta más, no hay receta cambiaria que vaya a funcionar A mí la dolarización me suena a receta mágica. Pareciera que dolarizás y todo se soluciona. Vos no podés equiparar cuando tenés una inflación del 100%. Si la Argentina no crece, si la Argentina no exporta más, no hay receta cambiaria que vaya a funcionar

Ante esto, el martes (7/2) Milei respondió ante las declaraciones del funcionario a a través de un extenso hilo en su cuenta de Twitter. Sin embargo, uno podría especular con la posibilidad de que tal descargo no haya tenido a Larreta como único destinatario.

