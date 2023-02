Sufren TN y Leuco: Viviana Canosa explotó con su debut en LN

Javier Milei con Canosa: “Está todo dado para que tengamos la peor crisis económica de la Argentina”

Para TN esto ha sido una pésima noticia. Ya transitando el año electoral, el canal del Grupo Clarín renovó su grilla, con el objetivo de mantener su dominio en materia de noticias. Es por eso que apostaron por el periodista Franco Mercuriali, previamente conductor de TN Central durante la tarde, para ocupar el horario de las 23:00.

Lamentablemente para TN, durante el debut de Canosa la emisora cayó al cuarto puesto, por detrás de Crónica TV y C5N. Ni hablar de A24, que extraño como nunca a la conductora al quedar último entre las señales de noticias.

Puertas adentro de LN+ los números de Canosa también serían motivo de conflictos, sobre todo para Leuco. El conductor aún no se ha presentado al aire y, en teoría, no lo hará hasta marzo, para estrenar su nuevo horario a las 22:00. Recordemos que su ciclo estaba ubicado en la franja de las 21:00, la cual ahora ocupan Luis Majul y Pablo Rossi.

image.png El Diario de Leuco pasó a las 22:00.

Lo que sucede es que ya en a mediados de noviembre del año pasado, cuando los rumores sobre el arribo de Canosa al canal del diario La Nación empezaron a tomar fuerza, trascendidos periodísticos sostuvieron que Leuco solicitó una reunión de emergencia con los directivos del medio, poniendo en duda su permanencia.

El conductor nunca gozó de las mejores métricas, aún heredando los pisos que le dejaba Jonatan Viale con +Realidad. Además, mientras Canosa aún estaba en A24, competía de manera directa con Leuco y siempre lo venció.

Es por este motivo que la figura del ex periodista de TN podría verse amenazada ante los logros de la conductora y que la cúpula de LN+ termine inclinándose por ella para el horario que todavía le pertenece a Leuco. Esto dependerá no sólo de los números que logre el oriundo de Córdoba, sino más importante aún, que Canosa no arrase.

