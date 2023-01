Viviana Canosa ya compite para LN: Contra GH y la diputada K

Acto seguido, Canosa comentó sobre la trayectoria política de Uhrig. "Durante dos años estuvo en la Cámara de Diputados sin hacer un joraca. No se destacó por nada, no sacó nada importante, no hizo nada. Todo con la nuestra", espetó la conductora sobre los dos años en que la ex esposa de Walter Festa que permaneció en la cámara baja, tiempo en el que su patrimonio aumentó hasta en un 400%.

image.png Uhrig casi no habla de su pasado en la función pública en la casa de Gran Hermano.

Irónica como de costumbre, Canosa manifestó: "Viste que el premio es una casa prefabricada. Seguramente la diputada quiere vivir con sus tres hijas en una casa prefabricada, es la casa que quiere ganarse".

Además, la periodista de LN+ también se refirió a la reciente investigación que llevó a cabo su colega, Luis Gasulla, sobre el rol que ocupaba Uhrig en el Estado hasta antes de ingresar al certamen. Esta tenía un cargo en planta temporaria como personal de gabinete de la presidencia del IPC, el cual fue validado por la firma de Axel Kicillof en marzo de 2022.

Si bien Gasulla declaró que su sueldo era de aproximadamente 700 mil pesos, Canosa desestimó tal dato y se confió de la búsqueda realizada por el Diario Perfil, la cual arrojó que el salario mensual de Uhrig era de 300 mil pesos. De todos modos, esto no privó a la conductora de continuar despedazando a la participante:

Entró a la casa a limpiar su imagen Entró a la casa a limpiar su imagen

"Además de dejar a tres pibas, vos sos madre de tres hijas y te vas a encerrar a una casa. Yo no te dejo a mi hija ni por cinco minutos y menos por un programa de televisión. Y vos la ves por la tele cocinando fideos, limpiando los baños y la mina por hacer nada se lleva por mes 300 mil pesos", concluyó.

No es la primera vez que Canosa cuestiona a Gran Hermano

Sufriendo de una inconveniente amnesia, la ex periodista de espectáculos apuntó contra el ciclo más visto del país a pocos días de su estreno a través de su cuenta de Twitter. Para ese momento, aún no se había confirmado su llegada a LN+.

image.png El tuit de Canosa.

Lejos de defender su postura, los usuarios de la red social del pajarito le recordaron cuando en el verano del 2007 sobrevoló la casa de Gran Hermanó y lanzó panfletos destinados a un participante quien había revelado sus intenciones de conocerla. Debido a esto, fueron múltiples las críticas que recayeron sobre Canosa.

-------

Más contenido en Urgente24:

Mesa de Enlace: "Massa se comprometió a que habrá medidas concretas el 01/02"

Este hábito retrasa el inicio de la enfermedad de Alzheimer

Boca sufre un letal contragolpe de Racing y empatan 1-1

"Verdadero escándalo": Furiosa CFK por el fallo sobre Robles

Monotributo: La AFIP extiende el plazo de recategorización