Roberto García Moritán abucheado en La Pampa pide por Milei

Le prometí a mi hija de un año y medio que cuando ella creciera iba a crecer una Argentina diferente. Una Argentina donde estas cosas no pasen, una Argentina donde estas cosas no pasen, una Argentina donde haya una justicia que funcione, que nos cuide y que piense en la gente. Le prometí a mi hija de un año y medio que cuando ella creciera iba a crecer una Argentina diferente. Una Argentina donde estas cosas no pasen, una Argentina donde estas cosas no pasen, una Argentina donde haya una justicia que funcione, que nos cuide y que piense en la gente.

De este modo continuó "este es un tema que trasciende La Pampa, ya es un tema de todos los argentinos, Lucio es de todos los argentinos y Lucio va a tener una misión en su vida, y es que esto no se vuelva a repetir" y detonando su discurso dijo:

Lucio le va a salvar la vida a muchos chicos en el futuro, creo que lo primero que tenemos que hacer es lograr que la Ley Lucio salga adelante, se vuelva una realidad, que se empiecen a dar cuenta que tienen que empezar a gobernar para los argentinos, para los pampeanos, para los chicos...necesitamos justicia. Lucio le va a salvar la vida a muchos chicos en el futuro, creo que lo primero que tenemos que hacer es lograr que la Ley Lucio salga adelante, se vuelva una realidad, que se empiecen a dar cuenta que tienen que empezar a gobernar para los argentinos, para los pampeanos, para los chicos...necesitamos justicia.

En el marco de esta última frase dicha por el diputado, una señora interrumpió su sermón a los gritos "¡Estas haciendo política!" obligándolo a finalizar su presentación de forma abrupta por lo cual, luego debió retirarse del lugar, siendo casi obligado por los vecinos presentes, tal como se ve en el video subido por InfoTec 4.0.

La palabra de Roberto García Moritán En tribunales ante de la lectura del veredicto

Moritán también quiere a Javier Milei en JxC

El legislador porteño por Republicanos Unidos Roberto García Moritán, analizó la situación de cara a las elecciones 2023 y se refirió a la formación de Juntos por el Cambio, asegurando que Javier Milei, líder de Libertad Avanza, debería formar parte de la oposición. Como lo informó Urgente24, Gerardo Morales, gobernador de la provincia de Jujuy, también había hecho mención al diputado libertario refiriéndose en la misma línea que el empresario.

A través de una entrevista realizada por Ciudadano Común programa radial emitido por Delta 90.3, Moritán afirmó que:

Javier Milei debería estar dentro de Juntos por el Cambio Javier Milei debería estar dentro de Juntos por el Cambio

En este marco dijo "sé que en el mano a mano Milei se presenta como una persona compleja en el dialogo, pero con la madurez política que va a tener con el tiempo va a terminar entendiendo que esto se resuelve entre muchos" añadiendo que "la victoria que tengamos a fin de año tiene que ser lo suficientemente grande para tener mayoría en todas las cámaras y va a ser importante que Milei sea parte del proyecto de recuperación de la Argentina" y aseguró que "hay mucha gente con ganas de cambiar las cosas, con ideas nuevas. Es momento de probar con nuevas estrategias”.