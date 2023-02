A raíz del escándalo que complica a la institución 'Sky blue', se conoció que el entrenador, Pep Guardiola, merodea la posibilidad de alejarse delcargo.

"Le dije a nuestra gente ‘Cuéntenme todo sobre las sospechas que hay. Los miré y les creí al 100 por ciento desde el primer día, pero les señalé... Si me mienten, al día siguiente no estaré aquí. Estaré fuera y ya no serán mis amigos’", expresó el catalán.

Distintos medios ubicana a Pep en varios equipos, como la selección de Países Bajos, la de Inglaterra o el París Saint Germain, en donde juega su socio y amigo Lionel Messi, a quien dirigió muchos años en el FC Barcelona, lugar donde lo conquistó todo.

Lo del PSG se propuso como posible destino, si es que el equipo de Christophe Galtier fracasa en su camino en la UEFA Champions League y el técnico decidiera dar un paso al costado.

La postura del gobierno británico

Ante la polémica y el revuelo que causó el 'City gate', el régimen británico se expidió y planea tomar cartas sobre el asunto.

"El gobierno británico, de manera paralela, tienen previsto poner un sistema de control a los clubes de la Premier", explicó Diario Marca.

El reconocido medio deportivo afirma que desde la administración sobrevuela el recelo y que "ya se han puesto manos a la obra para la creación de unas normas y un ente regulador" ante las "extrañas situaciones que se están viviendo en algunos clubes ingleses".

A su vez, el diario español expide en su nota de ayer (8/2): "Los políticos consideran excesivo el gasto de los equipos, el poco control que existe sobre los propietarios de los clubes y no gusta la presencia de capital saudí. La alarma se encendió y el recién terminado mercado de invierno no ha hecho si no acelerar todo".

Ferran Soriano

El sitio online 'Culemanía' señaló a Ferran Soriano como máximo responsable de los fraudes del City.

El propio Soriano es director ejecutivo en el club inglés desde 2012. Con el objetivo de crear un gran impacto mundial, creó la famosa marca City Football Group, que hoy se expande en Estados, España, Francia, China y Australia con clubes como el Girona o el New York City.

De esta manera, el empresario diseñó un fondo de inversiones de compra y venta de jugadores pero que en paralelo "no afectara a los resultados de la entidad", en palabras de 'Culemanía'.

Es así que el medio remarca la implicancia de Soriano en el apartado de la planificación y cumplimiento de las estrategias de negocio, lo que también se relaciona con la obligación de la generación de ingresos.

FC Barcelona

El Manchester City podría sufrir más represalias de las imaginadas, y es que el FC Barcelona, de España, sigue de cerca a Bernardo Silva, volante talentoso de la institución y que ya fue coqueteado por el cuadro blaugrana. "La posible sanción al club británico puede facilitar la salida de sus jugadores y Silva sigue siendo el principal objetivo azulgrana", redactó Mundo Deportivo.

La relación entre el Barcelona y Jorge Mendes, agente de Bernardo, es muy fluida y el deseo del portugués de jugar en el Camp Nou también facilitaría mucho la operación, amplió el medio.

MD también lanzó que el hombre de 28 años no llegaría solo, ya que la dirigencia barcelonista piensa en Ilkay Gündogan, alemán de 32 años que tiene un estilo de juego muy similar al de Xavi Hernández -DT actual- cuando este último todavía era futbolista. Ciertamente, el europeo, finaliza contrato en junio próximo y podría arribar en condición de agente libre.

No deja de ser llamativa la insistencia del Barcelona por adquirir jugadores, conocida ya su dificultad para inscribir a los actuales en su plantilla.

Más contenido en Urgente24

Atención: Nuevo requisito para viajar a destino del exterior

El alimento secreto que sirve para eliminar cucarachas

AFIP: ¿Qué pasa si pongo 1 millón de pesos en plazo fijo?

CNN Radio no fue lo que Marcelo Longobardi esperaba

Polémica en Córdoba por periodista "borrado" de un canal