Estamos a punto de romper el juguete. No puede ser que oposición apueste a que explote la economía para ganar las elecciones Estamos a punto de romper el juguete. No puede ser que oposición apueste a que explote la economía para ganar las elecciones

"No quiero tener un sesgo partidario en esto pero no puedo dejar de recordar que cuando Macri dijo en 2015 que iba a devaluar si asumía, el BCRA tuvo que vender dólar futuro para enfrentar una corrida y Cambiemos hizo una denuncia para atar de pies y manos al BCRA. Y la verdad es que el Frente de Todos no pagó con la misma moneda: a mí me llamaban Hernán Lacunza y Guido Sandleris para pedirme por favor que le pusiéramos un techo al dólar en el medio de la corrida que desató Macri con su declaración postPASO 2019. Y Alberto Fernández, teniendo el botón de apretarlo para que vuele todo por el aire o ponerle un techo al dólar, le puso un techo al dólar", disparó.

En las redes, analistas de mercados, economistas y traders se hicieron eco de esta guerra desatada por el dólar, plazos fijos, Leliqs y pases remunerativos:

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

Más contenido en Urgente24

De Aníbal a Verbitsky y Kicillof: Entró en crisis la "proscripción" de CFK

El alimento secreto que sirve para eliminar cucarachas

La ola de calor continúa en Argentina: Quiénes serán los más afectados

Fede Bal polémico: Engañó con un lavarropas, explotan memes

Leonardo DiCaprio: Nueva novia recién salida del secundario