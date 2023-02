En jornada maratónica, los halcones juegan para Sergio Massa

Los 'halcones' de JxC salieron a cazar a Sergio Massa. Grave error. Los de JxC deberían trabajar para ganar el gobierno ejercitando la política pero lograr / negociar que Massa les deje la mejor estabilidad posible para comenzar mejor el nuevo ciclo. ¿Cuál es el mensaje de los cernícalos del PRO (los de la UCR no tienen ni idea de lo que estaban repitiendo) a la opinión pública? Que no pueden ganar si no hay caos porque desconocen la política. Que su propuesta es forzar el apocalipsis devaluatorio para luego buscar el 'rebote' a lo Eduardo Duhalde / Jorge Remes Lenicov 2002. Lo más curioso es que fue JxC quien tomó la deuda con el FMI para obtener una oportunidad de reelección (Mauricio Macri 2019) y ahora se enfrenta al FMI para aferrarse a la esperanza 2023. En Washington DC no lo entienden.