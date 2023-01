CABA 2023: Larreta levanta el perfil y compensa a los 'halcones'

Luego en su cuenta de Twitter publicó: “Este lugar era un búnker narco. Antes acá había delincuentes, hoy ya no. Y esta es una de las razones por las que la Ciudad de Buenos Aires es la más segura de Latinoamérica. Se puede”.

https://twitter.com/horaciorlarreta/status/1613197949592379395 Este lugar era un búnker narco. Antes acá había delincuentes, hoy ya no. Y esta es una de las razones por las que la Ciudad de Buenos Aires es la más segura de Latinoamérica. Se puede. pic.twitter.com/99angAxGu9 — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) January 11, 2023

Interna PRO CABA

De esa manera, en la guerra de la sucesión por CABA, Larreta juega a dos puntas y no elige públicamente a su favorito. Lo importante es, que con sus guiños a Lousteau, deja competir a la UCR y no cede al monopolio amarillo que quiere sostener Patricia Bullrich en CABA. Ella ya lo acusó varias veces de querer regalar la capital a los radicales. A lo que él contestó: “La ciudad no es mía, no soy dueño. Yo no creo en esa visión de la política. La gente lo va a decidir en las PASO”.

image.png Tensa relación y escasa comunicación entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta.

De esta forma el fin de semana en MDQ con la foto junto a Gerardo Morales y Martín Lousteau demostró que mantiene firme su postura. Larreta comprendió el mensaje de la UCR: no concederá el rol protagónico del próximo gobierno de nuevo al PRO. El jefe de gobierno comparte la idea con los radicales de que haya un mix para enfrentar en las internas; el ala dura o “halcón” quiere priorizar sus candidatos como Jorge Macri, Patricia Bullrich y Cristian Ritondo, apoyados discretamente por Mauricio Macri. Se podría decir que hoy para contentar a los halcones, Larretavolvió a mostrarse con el otro precandidato a su sucesión, el primo del expresidente.

La grieta interna en el PRO CABA entre Bullrich y Larreta se reavivó cuando el jefe de gobierno porteño desafió a Mauricio y filtró la idea de un pacto con la UCR (vía Martín Lousteau y Gerardo Morales) en el acto radical en octubre de 2022 tras el respaldo de Patricia Bullrich a Jorge Macri.

El claro apoyo de Patricia Bullrich a la candidatura a jefe de gobierno de Jorge Macri en un acto con él junto a estudiantes universitarios en la Plaza Bernardo Houssay desató el posterior repudio a la participación de Horacio Rodríguez Larreta en el acto de la UCR en Costa Salguero encabezado por el titular de la UCR Gerardo Morales y Martín Lousteau, cuya presencia muchos la entendieron como un primer apoyo a la candidatura del senador a jefe de Gobierno porteño y como un contraataque a la jugada de los halcones liderados por Mauricio Macri.

Desde allí, la interna no ha cesado. Tal vez el hecho menos olvidado, síntoma de la grave interna fue el fuerte cruce entre Patricia Bullrich y Felipe Miguel.

"Sé más consciente de que la próxima te rompo la cara. Te lo aviso así, directamente: conmigo no se jode", disparó la presidente del PRO.

https://twitter.com/U24noticias/status/1587407938867675136 TENSIÓN EN EL PRO

"La próxima, te rompo la cara. Te aviso: conmigo no se jode", disparó la presidente del PRO, Patricia Buillrich, al jefe de Gabinete del Gobierno porteño, Felipe Miguel pic.twitter.com/bEuJ6ttkJ4 — Urgente24.com (@U24noticias) November 1, 2022

Los cruces se dieron por la instalación de las vallas en la esquina de Juncal y Uruguay tras el acampe que se estaba gestando entonces en la puerta del piso en Recoleta de la vicepresidente Cristina Kirchner, antes del intento de asesinato.

Bullrich había presionado para que siguieran las vallas, se ordenara el tránsito y que los vecinos pudieran retomar la tranquilidad del barrio, pero fue Miguel quien la cruzó en duros términos y dijo: “ Sus dichos son funcionales al kirchnerismo”.

Desde entonces, la relación entre Larreta y Bullrich es muy distante. La titular del PRO había recriminado a Larreta que “no mande soldaditos a hablar” y le advirtió: “No me van a correr de la candidatura". Entonces Larreta, para eludir la confrontación y diferenciarse de ella repite como un mantra ante la consulta de periodistas sobre su vínculo:

“Yo no me engancho. Las cosas que hablo con ella las hablo en privado. Públicamente no me van a encontrar en discusiones internas. Yo trabajo para la unidad, más allá de todas las tensiones que puede haber”.

