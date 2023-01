Jeff Beck muere: Su último disco fue con Johnny Deep

Sí, Jeff Beck está muerto. Sí, la industria musical está de luto. Pero eso no quiere decir que vaya a ser olvidado. Los legados viven, sobre todos, aquellos que nacieron del rock and roll. En redes sociales, diversos artistas pasaron a dar sus condolencias por la muerte de Jeff. Desde Ozzy Osborune hasta David Gilmour de Pink Floyd. Sin lugar a dudas, el historial musical de Beck estuvo repleto de grandes encuentros con figuras eternas del rock. Incluso colaboró con Johnny Deep. El rock and roll tendrá un inicio del 2023 oscuro.