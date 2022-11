Cancelada la nueva Piratas del Caribe, ¿volverá Johnny Depp?

Al proyecto también se relacionaron otras celebridades como Karen Gillian, actriz de Guardianes de la Galaxia de Marvel.

image.png Kaya Scodelario iba a repetir papel.

Otro nombre importante que habría que tener en cuenta se trató del de Kaya Scodelario, quien interpretó a Carina Barbossa en Piratas del Caribe: La Venganza de Salazar. Ella misma declaró que por contrato está obligada a aparecer en otra entrega de la saga.

Las posibilidades no quedaron solo ahí.

El productor cinematográfico Jerry Bruckheimer —además de producir Piratas del Caribe, también produjo Top Gun, la Isla del Tesoro, y Armagedon— dijo en un comunicado que estaban teniendo conversaciones con muy profundas con Margot Robbie. Confesó que Disney estaba escribiendo dos guiones, uno con Robbie y otro sin él.

¿Vuelve Johnny Deep?

El panorama es menos alegre de lo que anuncia el título de esta nota. El juicio a Johnny Depp cambió la vida del actor y los personajes a los que le dio vida. Ni bien saltó la polémica con su exmujer, Amber Head, Hollywood y Disney le dieron la espalda. No hubo planeas para volver a traerlo como Jack Sparrow y perdió su papel de antagonista en Animales Fantásticos.

Con un poco de disimulo, el jefe de producción Sean Bailey confirmó en el 2018 The Hollywood Reporter que las ideas eran traer sangre nueva:

Queremos traer una nueva energía y vitalidad. Me encantan las películas [Piratas], pero parte de la razón por la que son tan interesantes es que queremos darle una patada en los pantalones. Y eso es lo que les he encomendado Queremos traer una nueva energía y vitalidad. Me encantan las películas [Piratas], pero parte de la razón por la que son tan interesantes es que queremos darle una patada en los pantalones. Y eso es lo que les he encomendado

image.png Johnny Depp durante el juicio.

Las declaraciones del mismísimo Depp fueron más esclarecedoras al respecto:

Había una sensación profunda y distinta de sentirme traicionado por las personas por las que trabajé duro. Las personas a las que entregué un personaje que inicialmente despreciaron, pero me mantuve firme con el personaje y pareció funcionar Había una sensación profunda y distinta de sentirme traicionado por las personas por las que trabajé duro. Las personas a las que entregué un personaje que inicialmente despreciaron, pero me mantuve firme con el personaje y pareció funcionar

Más allá de todo, Disney es una maquinaria que no deja de producir. Un monopolio del entretenimiento del que nadie se quiere perder una porción del pastel. Y, a fin de cuentas, Johnny Depp no deja de sentirse desilusionado por no despedirse del personaje como corresponde. Así que, ¿quién sabe?

-----

Más contenido en Urgente 24

Marvel: Todas las películas y series para la épica Fase 5

Black Panther 2: Wakanda Forever. ¿Éxito o fracaso?

Chris Pine vs. Harry Styles: Amazon Prime Video no da tregua

¿Por qué la nueva película de Karate Kid es un misterio?