¿Por qué la nueva película de Karate Kid es un misterio?

Cuando se produjo The Karate Kid el propio Will Smith le comunicó a Ralph Macchio cómo serían las cosas y el actor no presentó quejas. Estuvo con la mente abierta. Sabía qué es lo que hacían desde Sony.

El problema es que ahora él es una de las caras principales de Cobra Kai.

La producción de Netflix Cobra Kai volvió a elucubrarlo a la fama como uno de los personajes nostálgicos más queridos. Sin embargo, de qué le sirve todo ese esfuerzo si al final de cuentas no van a llamarlo para la próxima película del título que le cambió la vida.

Ralph Macchio confesó que hace unos años jamás habría imaginado que estaría de nuevo en el papel de Daniel y, para cuando se quiso dar cuenta, ya formaba parte de la exitosa maquinaria de Netflix.

Nadie sabe qué va a pasar

El creador de Cobra Kai, John Horwitz, ya había dado su opinión en Twitter sobre la nueva película de Karate Kid que pende en el horizonte.

image.png Captura del tuit de John Horwitz.

A los chicos y a mí nos encantaría hacer una película de Karate Kid y Cobra Kai, y espero que así sea algún día. Pero esta película no está centrada en el reparto de Cobra Kai. No sé mucho de ella, pero les deseo lo mejor

Después de todo, parece que Cobra Kai no se verá afectada por la nueva película, aunque todavía espera la confirmación oficial de la temporada 6. Quién sabe, tal vez este sea el proyecto de Karate Kid al que Hilary Swank finalmente reciba una invitación. Si no, Macchio también dijo que si existe la posibilidad de traerla a Cobra Kai.

El misterio sigue ahí. Por lo menos dos años más.