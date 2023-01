Había sido el diputado Rodolfo Tailhade quien adelantó el giro en horas previas a la reunión. “Lo van a presentar (al proyecto) diputados del bloque que no forman parte de la comisión”, dijo y explicó los motivos: “Un proyecto de pedido de juicio político presentado por el Ejecutivo tiene un plazo para ser llevado al recinto de un año, mientras que en el caso de uno presentado por diputados tiene como plazo tres años. No hace falta que una vez que tengamos dictamen ir directo al recinto, nos da mucho mayor margen”, señaló el ex integrante de la AFI, consciente de que el oficialismo no cuenta con los 2 tercios de los votos en el recinto para sostener la acusación enviar el trámite al Senado.