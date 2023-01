La Cámpora, con todo: 2 cartas a Juan Zabaleta y 11 renuncias

maximo-kirchner.jpg La Cámpora, agrupación que conduce Máximo Kirchner, le vació el gobierno a Juan Zabaleta en respuesta al despido de cuatro secretarios de la agrupación que integraban el gabinete de Hurlingham. NA

Por su parte, Campisi fue en la misma línea que su compañera de espacio. Afirmó estar "muy apenada" por lo ocurrido y también destacó su paso por la Secretaría de Cultura, convocada por Selci. "Me resulta extraño que sin ninguna conversación, sin mediar palabra, me entere a través de un documento escrito que la gestión de Juan Zabaleta me desafectó de mi función sin motivo alguno, salvo mi pertenencia política", lanzó.