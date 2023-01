En JxC no creen que Macri finalmente se postule porque no está haciendo nada en ese sentido como armar equipos de campaña o tejer alianzas electorales. Incluso su excandidato a vicepresidente Miguel Pichetto y el bonaerense Joaquín de la Torre están muy ansiosos con Macri porque si no resulta ser candidato tendrán que buscar nuevas alianzas.

Mientras tanto, Larreta se muestra confiado en el desgaste de Macri de aquí a marzo y en su armado en varias provincias cruciales si llega a haber internas, incluso en Córdoba, donde Mauricio históricamente es fuerte.

El caso Mendoza

No solo se pone en peligro la unidad de Juntos por el Cambio en la cima de las candidaturas, sino que desde abajo también. Un ejemplo es la provincia de Mendoza, donde el radical Alfredo Cornejo y el Omar De Marchi (PRO) van por la candidatura a gobernador de Mendoza.

Ocurrió que De Marchi amenaza con eludir las PASO locales y postularse por afuera de Juntos por el Cambio.

Ante esto, el titular de la UCR, Gerardo Morales, dio un ultimátum: si hay quiebre de JxC en Mendoza va a pedir que se vuelva a discutir la participación que tiene la UCR en la coalición opositora con el PRO y la Coalición Cívica.

El problema es que De Marchi arma políticamente para Horacio Rodríguez Larreta y tiene buena relación con Patricia Bullrich, lo que le da respaldo para su movida.

No es solo Mendoza

JxC también tiene problemas para mantener la unidad en otras provincias. En Neuquén, Macri y Rodríguez Larreta apoyan la candidatura a gobernador de Rolando Figueroa, pero la UCR y la Coalición Cívica prefieren al diputado nacional Pablo Cervi.

Similares dilemas enfrente Juntos por el Cambio en Córdoba, Tucumán, Río Negro, Chubut, La Rioja y San Luis. La idea es que se vaya resolviendo todo desde el 18 de enero cuando se reúnan los titulares de los partidos que integran la coalición.

La frutilla del postre vendría en febrero donde quieren sellar todos los acuerdos que resuelvan las fracturas que se aprecian hoy con una foto de unidad.

Los radicales

Como siempre, los radicales tienen sus internas. Morales sigue batallando con Facundo Manes por la candidatura a la Presidencia. No logra que Manes compita por la gobernación de la Provincia de Buenos Aires.

Además, muchos correligionarios cuestionan la conducción de Morales y su acercamiento con Larreta. No quieren terminar como furgón de cola del PRO.

Morales con Carrió

Mientras Morales intenta resolver los conflictos radicales y con JxC, se mostró con Elisa Carrió –que está alineada con Larreta- y convinieron en sostener “un Gobierno de coalición”.

La información difundida a través de un comunicado afirma que los dirigentes -dos de los referentes de la oposición- “se comprometieron con un acuerdo preelectoral” durante la reunión sostenida.

En cuanto a lo “político”, se informó que ambos se comprometieron a “sostener un Gobierno de coalición, fórmulas cruzadas, boleta única, transparencia electoral y límites al financiamiento de la política”.

Schiaretti con Urtubey y va por más gobernadores

Otro encuentro sorpresivo fue el del gobernador cordobés Juan Schiaretti y el exmandatario salteño Juan Manuel Urtubey, que almorzaron este martes (10/1) en la Casa de Córdoba, en la ciudad de Buenos Aires, y coincidieron en avanzar en “la construcción de un espacio político superador, por fuera de la grieta”, lo que supone alejarse del kirchnerismo.

Bajo ese alineamiento, ambos competirán en las PASO de agosto por la candidatura presidencial del espacio.

Los referentes convocaron a quienes quieran integrar la propuesta, que fue definida como “peronista no kirchnerista”, informaron en un comunicado.

Durante el encuentro, ambos aclararon que no van a ir “a ninguna PASO con el kirchnerismo”, al advertir: “Ni con los K ni con el (FdT) Frente de Todos”.

Ahora Schiaretti va por más y apunta a los gobernadores que no firmaron el juicio político a la Corte: Omar Perotti, Gustavo Bordet y Sergio Uñac.

En el caso de Uñac, Schiaretti ve más chances desde que abandonó la idea de postularse a presidente.

Por último, el cordobés apunta a captar al socialismo y estrechar vínculos con los bonaerenses Florencio Randazzo, Graciela Camaño y Alejandro ‘Topo’ Rodríguez.

Más fisuras en el peronismo-kirchnerista

Mientras el Frente de Todos sigue bajo la incógnita sobre la candidatura de Cristina Kirchner, Sergio Massa arma lentamente su espacio y Alberto Fernández se desentiende de la cuestión, Jorge Capitanich complicó las relaciones entre los gobernadores cercanos al kirchnerismo, cuando apuntó contra quienes en su momento aprobaron los pliegos de Rosatti y de Rosenkrantz. Se trató de una acusación contra el santiagueño Gerardo Zamora.

Capitanich tiene sus aspiraciones presidenciales y Zamora podría ir de vice, incluso del jefe de gabinete Juan Manzur, si se lanza a la PASO del FdT.

Otro apuntado por Capitanich fue el riojano Ricardo Quintela, por el voto de sus senadores a los jueces cuestionados.

Pero con los dichos del chaqueño ahora quedó todo en veremos.

