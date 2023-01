¡Ay, Alberto Fernández!: El presidente volvió a subirse a la Scaloneta

Empezó: "Esto demuestra un poco lo que como enseñanza nos ha dejado nuestra querida Selección Nacional de fútbol. Si trabajamos todos en equipo, si cada uno hace su parte y si todos tenemos la idea de que tenemos un destino común que alcanzar, todo es más fácil de lograr".

Continuó: “Cuando creé el ministerio de Vivienda y el día que llegó Jorge a ayudarme, le dije: 'Solo pensá en los que no tienen casa'. Y se fue habiendo inaugurado 70 mil viviendas y a fin de mes vamos a haber entregado 80 mil viviendas en Argentina".

Se fue dejando un equipo que funciona como la Scaloneta. Funciona muy bien. Y en esto quiero llamar la atención de ustedes, no todo es igual, no todos somos lo mismo. Creemos que el Estado tiene una importancia primordial para igualar allí donde el mercado desiguala Se fue dejando un equipo que funciona como la Scaloneta. Funciona muy bien. Y en esto quiero llamar la atención de ustedes, no todo es igual, no todos somos lo mismo. Creemos que el Estado tiene una importancia primordial para igualar allí donde el mercado desiguala

Triunfo oportuno para la política

Abundan los ejemplos de la utilización política del fútbol. Tras el éxito de la selección, la dirigencia política aprovechó ese estado de euforia albiceleste para sumarse, de algún modo, a la victoria.

Envueltos en la euforia le piden “paciencia”, “alivio” o “desconexión temporal” en medio de la gran crisis que sufre el país en un intento de postergar sus inquietudes e incertidumbres con las pésimas decisiones del oficialismo y la ausencia de un serio programa de gobierno de la oposición.

Cabe recordar que el presidente Alberto Fernández intentó tomarse una foto con Lionel Messi, Scaloni y el plantel en la Casa Rosada. Desde su entorno se habían comunicado con "Chiqui" Tapia previo a la final del Mundial Qatar 2022 para organizar los festejos pero no lograron convencer al equipo que mantuvo su sólida postura de no politizar la situación.

Otros políticos aprovecharon la seguidilla de triunfos que culminarían con la consagración como plataforma para su campaña. Como la titular del PRO Patricia Bullrich y el intendente de Lanús Néstor Grindetti.

https://twitter.com/ezequielmauro/status/1596610168069971968 FUTBOL Y POLITICA: en Lanús el int y precandidato a gobernador @Nestorgrindetti vio el partido con una invitada especial, @PatoBullrich, quien llevó una camiseta celeste y blanca con la leyenda “Grindetti 2023”. C/ @diegokravetz y @adrianurreli. pic.twitter.com/1wipCbmPzF — Ezequiel Spillman (@ezequielmauro) November 26, 2022

Otros fueron menospreciados pública y admirablemente por la selección. En un video de la madrugada del lunes en que volvieron con la copa, se había difundido en las redes un video que se puede ver, a Tapia de guardaespaldas, formando una especie de muro, y a Messi gambeteando a Wado de Pedro, Ceriani, Florencia Carignano -Directora Nacional de Migraciones- y el resto de los funcionarios que lo estaban esperando en primera fila para saludarlo.

https://twitter.com/ElLibreMercado/status/1605231496683560961 Muero: la gambeta que le hizo Leo Messi a Wado de Pedro pic.twitter.com/A8QAUf4QKE — El Libre Mercado (@ElLibreMercado) December 20, 2022

Más contenido de Urgente24

Ant-Man 3 lanza trailer: Disney, Marvel y ¿muertes?

Juicio a los rugbiers: Los estremecedores chats que los comprometen

Horacio Rodríguez Larreta volvió con un reclamo interminable

Falleció Sarita, la anciana adicta al sol en pandemia

Vetado de La Libertad Avanza: Maslatón vs. Trebucq en A24