Recordemos que el pasado lunes (09/01), Alberto Fernández había sido 'escrachado' por un grupo de vecinos en Miramar, que le gritaron "ladrón" y "chorro", entre otras cosas, cuando pasaba con su camioneta luego de una actividad oficial.

El presidente dijo que tras la pandemia "podemos pensar en el desarrollo del país" y volvió a señalar, como lo hizo en muchas oportunidades, "que no es todo lo mismo" y reafirmó la decisión de invertir en obras de salud.

"Yo no quiero que tengan que ir corriendo a Buenos Aires por salud, sino que se atiendan en sus ciudades, lo mismo con la educación. Eso es el verdadero federalismo. Invertimos 50 mil millones de pesos en obras de salud y es lo que la Argentina necesita. Estamos convencidos de que hace falta un desarrollo más igualitario", marcó.

Luego vino la réplica a Macri: "Escuché al ex presidente decir fuera del país que la Argentina tiene a la sociedad más frustrada de los últimos 70 años. Y me indignó mucho, sentí mucho dolor (...) Tenemos una sociedad maravillosa, ¿qué frustrados? ¡Por favor! Somos un pueblo maravilloso, que sabe cómo recuperarse. Somos el segundo país que más creció en el mundo después de 2019. Démonos cuenta de lo que somos capaces de hacer. No quiero que les hagan creer que somos de cuarta y que no tenemos futuro. Somos quizás el pueblo más resiliente del mundo, nos hemos levantado una y mil veces", señaló, buscando nuevamente rivalizar con Juntos por el Cambio.

"Cuando llegamos no había ministerio de Salud y el sarampión había vuelto a ser una enfermedad en la Argentina porque habían dejado de vacunar, y dejaron vencer cientos de dosis que no aplicaron", embistió contra el gobierno de Macri.

Luego, aseguró que su Gobierno "dejó los cimientos para que la Argentina crezca; seamos capaces de escucharnos en las diferencias porque ninguna sociedad puede progresar si no se une en la búsqueda de los ideales".

El presidente inauguró el Hospital Modular de Los Cardales en Exaltación de la Cruz

Del acto también participó el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y el intendente local, Diego Nanni, quien destacó la importancia de poder contar con este tipo de recursos.

A su turno, Katopodis focalizó en que hay 280 obras en infraestructura sanitaria, muchas de ellas desarrolladas en el momento más complejo de la pandemia. "La política tenía que estar donde el presidente nos marcó y no dejar a la gente a la intemperie; queremos estar preparados para el futuro y porque la inversión en salud no se frena más, no puede haber más tiempo de desinversión en hospitales", marcó.

"Estamos para arrancar el 2023 de esta manera, terminando cada obra que iniciamos. Tengo la consigna de trabajar para que no queden obras inconclusas, me tocó hacerlo en distintas localidades de la Argentina; lo mejor es contarle a los argentinos estas cosas, tener la convicción de lo que viene y contar lo que va a pasar en los próximos 4 o 5 años en el país", dijo Katopodis en plan electoral.

En ese sentido, señaló que la discusión pasará por cómo se distribuyen los recursos y llamó a "persuadir" a los argentinos en la discusión de cómo se utilizará el crecimiento de la Argentina. "Lo vamos a hacer con calma, pero con convicción de que Argentina tiene un rumbo y lo vamos a garantizar entre todos", dijo.

