Alberto bajó a Aracre y Página12 junta firmas para echarlo

Desde Casa Rosada, bajaron a Antonio Aracre

El periodista económico, Maximiliano Montenegro, reveló que recibió un llamado desde la Casa Rosada para avisarle que el exCEO no iba a poder participar de su transmisión en vivo por YouTube en la que se iba a proponer un cruce con el exdirector del BCRA, Lucas Llach:

Les cuento algo insólito. Me llaman de presidencia, área comunicación, para informar que Antonio Aracre no va a participar de este debate con Lucas Llach, al que se había comprometido conmigo muy entusiasmado y que no lo dejan hacer medios por todo enero

"Se puede coincidir o no, pero Antonio Aracre, debutante jefe de asesores de Alberto Fernández, siempre se ha mostrado abierto a la discusión de ideas. Es lamentable que lo destraten así, porque ahora temen que diga algo inconveniente para la interna oficial (¡en YouTube!). En fin", cerró el conductor de A24.

image.png

Página12 y todo el Grupo Octubre hace campaña para echar a Aracre

Está previsto que el exCEO asuma en el cargo el 1 de febrero pero la Izquierda K y aquella que no integra el Frente de Todos pero va por colectora, lanzó una campaña para juntar firma con el objetivo de que Fernández retroceda sobre sus pasos.

El Grupo Octubre, a través de Página12 y AM750, fogonea la campaña de la referente de Soberanxs, Alicia Castro. Tituló Página12:

Juntan firmas en rechazo a la designación de Antonio Aracre como jefe de asesores del Presidente

En su portal, profundiza: "La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, en conjunto a un grupo de académicos, sindicalistas y referentes de organizaciones sociales, comenzó una junta de firmas en rechazo a la designación del exCEO de Syngenta, Antonio Aracre, como nuevo jefe de asesores de la Presidencia.

Por AM750, la referente de Soberanxs, exdiplomática y firmante de la carta, Alicia Castro, explicó los motivos de esta solicitada y aseguró que Aracre 'va a ser un predicador del agrotóxico y el latifundio'".

image.png

“Hay más de 15 mil firmas. Es curioso el consenso de ambientalistas, abogados, académicos, científicos, dirigentes políticos, sindicalistas, trabajadores”, comenzó explicando Castro.

En este punto, Castro recordó:

Aracre fue empleado de Syngenta durante muchos años. Los últimos 12 fue CEO para América Latina. Dejó Syngenta recién para pasar a la política. ¿Qué es Syngenta? Es la mayor fabricante de agrotóxicos del mundo

“El grupo está integrado por miles de empresas liderado por China con presencia en más de 100 países. En 2021 el mercado más grande fue América Latina. Este suceso no es un producto del azar. Syngenta fue clave en la sojización transgénica que tanto daño hizo en el corrimiento de la frontera agroecológica”, agregó.

image.png

¿Pablo Moyano, jefe de asesores de Alberto?

El hijo de Hugo Moyano, Pablo, salió al cruce de sus dichos, así como otros sindicalistas. Curiosos los dichos de Moyano, que en su vida trabajó:

No podemos aceptar que estos tipos, que en la puta vida sufrieron la explotación de los empresarios, hablen de reforma laboral

El Secretario Adjunto Nacional de ATE, Rodolfo Aguiar, cuestionó la designación del ex CEO de Sygenta Antonio Aracre, como Jefe de Asesores del Presidente de la Nación: "Se tiene que ir aunque recién haya asumido".

"Pensábamos que las propuestas de flexibilizar derechos laborales eran propias del Gobierno anterior, pero esta designación lo pone en duda. La intención del nuevo funcionario atenta contra los artículos 14 bis y 75 de la Constitución Nacional", acusó el dirigente nacional.

El presidente de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), Leonardo Bilanski: "La definición de los asesores habla de la dirección dónde se va apuntar para resolver los problemas, en los que muchas corporaciones tuvieron que ver. Corporaciones como Syngenta son responsables del conflicto con el campo por la 125, la apropiación indebida de rentas, la triangulación de dólares para pagar menos impuestos, las presiones para liquidar divisas que luego terminan en devaluaciones", pidió la renuncia.

Luego, el exdiputado Héctor Recalde retrocedió sobre sus críticas a Aracre:

image.png

