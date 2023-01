La idea de JxC es paralizar el juicio en la comisión para que no avance al recinto, especulando con que el FdT tenga deserciones entre sus filas –se apunta a los 3 legisladores del Frente Renovador- y no logre dictaminar. En paralelo, presionarán también al no dar quorum en las otras comisiones o en las sesiones donde se traten los proyectos pedidos por el Poder Ejecutivo.

Cuentas y recinto

Cabe recordar que si uno solo de los diputados del FdT no acompañara o se ausentara o no firma ningún dictamen habría un empate 15-15 entre la postura a favor y en contra al juicio político.

Pero en el caso de que se lograra el dictamen mayoritario a favor de iniciar el juicio político a la Corte, todo quedará en la nada en el recinto porque el Frente de Todos no tiene los dos tercios de los votos que se necesitan para aprobarlo y es imposible que los puedan conseguir dada la situación de casi paridad numérica que hay entre oficialismo y oposición.

Por eso, en el FdT apuestan al ‘show’ de desgastar a los jueces de la Corte en comisión y exponer a los opositores en año electoral.

