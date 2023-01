"Dejando de lado los incorrectos. Una macro equilibrada, se logrará cuando al menos hayamos conseguido 2 objetivos básicos: superávit fiscal primario, y mercado único de cambios (sin brechas)", cerró el funcionario en un breve hilo de Twitter.

image.png

Todo esto en medio del REM que el BCRA publicó días atrás en el que confirmó:

Los participantes del REM revisaron las previsiones de inflación núcleo para 2023 ubicándola en 94,7% i.a. (4,4 p.p. menos que el REM previo) y para 2024 en 77,4% i.a. (2,4 p.p. menos que el REM previo). En el actual relevamiento se incorporó la encuesta del período anual 2025, recolectándose una proyección de los analistas de una inflación del 49,7% i.a. del IPC Núcleo para ese período

Quienes participan del REM esperan un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) real para 2023 de 0,5% (0,3 p.p. por debajo del REM previo), mientras que el TOP-10 de quienes mejor pronosticaron el crecimiento económico sugiere, en promedio, un crecimiento de 0,8%. Para 2024 las y los participantes de REM estiman un crecimiento anual promedio del 1,4%.

Para diciembre de 2023, quienes participan del REM pronosticaron una tasa BADLAR de bancos privados de 69,8%, 0, 5 p.p. superior a la tasa promedio registrada durante el mes de diciembre de 2022 (69,3%). Quienes mejor pronosticaron la tasa de interés en el corto plazo prevén, en promedio, que la misma se ubique en 72,07% en el último mes de 2023.

Los analistas del REM pronosticaron que el tipo de cambio nominal alcance $328,32 por dólar en diciembre de 2023 y quienes pronosticaron con mayor precisión esta variable, a horizontes de corto plazo, proyectaron que el tipo de cambio nominal promedio para el mismo período sea de $327,04/US$. Así, las variaciones interanuales implícitas son de 89,9% y 89,1%, respectivamente

En cuanto al valor de las exportaciones (FOB), quienes participan del REM estiman un monto, para 2023, de US$ 84.730 millones, mientras que los integrantes del TOP-10 proyectaron el valor de exportaciones en US$ 84.128 millones. En cuanto a las importaciones (CIF) del año 2023, las proyecciones se ubicaron en US$ 78.619 millones, mientras que las y los integrantes del TOP-10 las estimaron en US$78.138 millones. Dadas las proyecciones mensuales para dic-22, los y las participantes del REM contemplan, para el año 2023, una caída de 5,4% para las exportaciones y de 4,6% de las importaciones.

Para el cuarto trimestre de 2023 la mediana de los pronósticos de la tasa de desempleo se ubicó en 7,5% de la Población Económicamente Activa (PEA). En tanto, para las y los integrantes del TOP-10, la tasa de desempleo se ubicaría en el orden del 7,7% para el cuarto trimestre de 2023. En ambos casos, prevén una suba de la tasa de desempleo 0,3 p.p. para la mediana del REM y de 0,6 p.p. para el promedio de las y los integrantes del TOP-10.

Finalmente, la proyección del déficit fiscal primario nominal del Sector Público Nacional no Financiero (SPNF) que realizan las y los participantes para 2023 se mantuvo casi sin cambios respecto del relevamiento anterior, estimándose en $3.287 miles de millones. Asimismo, las y los analistas prevén un déficit primario de $ 3.100 miles de millones para 2024, siendo esta encuesta la primera vez que se pregunta la proyección de déficit para ese año. El promedio de las y los 10 pronosticadores más precisos durante el año pasado para esta variable espera un déficit de $3.190 miles de millones para 2023".

