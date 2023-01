Caos en Brasil, y ¿Argentina?: Impotentes, FdT y JxC juegan con fuego

Mientras tanto, los referentes de JxC pasean por la costa atlántica y celebran cumbres que delatan la vaga coalición electoral, síntoma de la tediosa e irresoluble lucha de poder interna del espacio y su carencia de planes de gobierno.

Prueba evidente

La evidencia más reciente la proporcionó el cruce entre la titular del PRO, Patricia Bullrich y el canciller Santiago Cafiero. Él revivió la grieta cuando prodigó su pobre análisis político y asoció las derechas antidemocráticas con las ideas de Mauricio Macri en declaraciones al diario oficialista Destape Web.

En la oposición había una colonización de tendencias antidemocráticas, de derecha antidemocrática que se veía en el resto de la región. Esto es tanto (Donald) Trump en los Estados Unidos, (Jair) Bolsonaro en Brasil y lo representa (Mauricio) Macri en la Argentina En la oposición había una colonización de tendencias antidemocráticas, de derecha antidemocrática que se veía en el resto de la región. Esto es tanto (Donald) Trump en los Estados Unidos, (Jair) Bolsonaro en Brasil y lo representa (Mauricio) Macri en la Argentina

Pero continuó: “Hay muchos dirigentes violentos del macrismo que suelen agitar a la opinión pública y luego no se hacen cargo de lo que provocan. Durante la pandemia estaban con lo de la ‘infectadura’ y promovían marchas contras las medidas sanitarias. Luego se produjo el intento de magnicidio de Cristina (Kirchner) y miraban para otro lado, decían ‘yo en esto no tengo nada que ver".

Concluyó: “La misma excusa puso Trump con la toma del Capitolio, la misma pone Bolsonaro con los hechos de violencia de sus simpatizantes, y en su momento lo mismo dijeron Macri y otros dirigentes violentos que tiene Juntos por el Cambio”, agregó el funcionario que forma parte del Frente de Todos. Yo lo resumo de esta forma: cuando uno siembra odio, cosecha odiadores. Entonces no se pueden hacer los distraídos”.

Patricia Bullrich le respondió: “Señor canciller @SantiagoCafero, Mauricio Macri fue democráticamente electo y ejerció su mandato siempre con apego a la ley y respetando las instituciones, a diferencia de ustedes, que se hacen los democráticos cuando les conviene. Trate de estar a la altura de su cargo", escribió la ex ministra de seguridad en su cuenta de Twitter.

https://twitter.com/PatoBullrich/status/1612511115438612480 Señor canciller @SantiagoCafiero, Mauricio Macri fue democráticamente electo y ejerció su mandato siempre con apego a la ley y respetando las instituciones, a diferencia de ustedes, que se hacen los democráticos cuando les conviene. Trate de estar a la altura de su cargo. pic.twitter.com/7Bmp4nkNom — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 9, 2023

La presidenta del PRO durante los trágicos eventos en el país vecino también había aprovechado para criticar al presidente Alberto Fernández por su pelea contra la CSJN por el fallo de coparticipación a favor de CABA.

"DEMÓCRATAS CON OTROS PAÍSES Y AUTORITARIOS AQUÍ. Aquí, quieren tomar la Corte Suprema de Justicia y destruyen al Congreso con 14 toneladas de piedras. El día que retire el pedido de juicio político a la Corte, puede opinar sobre lo que sucede en Brasil".

Ejemplos sobran. El mejor argumento de cada fuerza opuesta es el ataque y desacreditación hacia el otro. No se discuten apreciaciones políticas sino que se pone en cuestionamiento la violencia y la peligrosidad del partido opositor. Los partidos políticos ya no son contrincantes sino enemigos. En los discursos no hay propuestas solo reproches.

En ese sentido, los políticos aprovechan su tiempo y espacio público para difamarse entre ellos en vez de intentar acordar políticas beneficiosas para los argentinos. Solidifican una contienda dramática creyéndose protagonistas del país y exponen la vacuidad discursiva.

