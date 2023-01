Los 'Chorros' y vándalos de Brasil no son manifestantes

Bolsonaristas assaltaram a República



O ministro-chefe da Secom, Paulo Pimenta e o secretário do Ministério da Justiça, @wadih_damous denunciaram o roubo de armas letais e não letais da sala do GSI no Palácio do Planalto. Mais um crime cometido pelos inimigos da democracia! pic.twitter.com/5EBgKLmY4Z