Ausentes en TN: Dónde están Sergio Lapegüe y Marcelo Bonelli

Desde antes de empezar el 2023 todos los medios del país se vieron afectados por ausencias de sus figuras más reconocidas y desde ya que TN no iba a ser la excepción. En particular, los televidentes del canal de noticias del Grupo Clarín se percataron que tanto Sergio Lapegüe como Marcelo Bonelli no han salido al aire esta semana.