El FdT ya lustra el banquillo de los acusados para la Corte

Votos

A pesar de la falta de votos en el recinto, Martínez fue consultado sobre si había unanimidad en el propio bloque del FdT, donde conviven visiones y alineamientos políticos diferentes: "En un bloque de 118 diputados, siempre vas a tener matices en las intensidades de las cosas".

Pero, más allá de la cuestión de los votos, Martínez recalcó que “estamos frente a una enorme oportunidad institucional. Tenemos que darnos cuenta que podemos estar efectivamente cerca de la apertura de un nuevo tiempo político institucional en la República Argentina".

"Hubo un tiempo virtuoso, pero desde el año 2012-2013 para acá, el funcionamiento de la Corte Suprema viene siempre para atrás", añadió.

Y sobre la actitud de la oposición, indicó: “No me imagino una oposición haciendo una obstrucción plena del funcionamiento de la comisión de juicio político. No le va a convenir ni a ellos".

"Uno no puede obstruir el funcionamiento de uno de los poderes del Estado porque a mí no me gusta determinada cosa", amplió.

Banquillo de los acusados

"Todas las miradas tienen que estar presentes a lo largo de este proceso", adelantó Martínez sobre cómo se desarrollará la discusión en la comisión de Juicio Político, sobre la cual dijo que podría citar a los jueces denunciados por el Gobierno, pero primero explicó cómo es el mecanismo: “primero convocar a la comisión que en una 1ra etapa analizará las condiciones objetivas y subjetivas de la acusación. Esto se aprueba con mayoría siempre, luego abre una instancia probatoria, una etapa en donde junta elementos y puede convocar a los denunciados y a testigos y medidas de prueba. Va a ser una etapa muy jugosa dentro del trámite en la Comisión de Juicio Político y donde seguramente, iremos mostrando la agenda de aquellas instancias y personas que queremos que vengan a dar su mirada. Esa etapa termina con el dictamen de la comisión que se aprueba por mayoría simple y recién allí está en condiciones de tratarse en el recinto".

