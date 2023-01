Rodríguez Larreta: "Yo confío en Marcelo D'Alessandro"

"El kirchnerismo usa el espionaje ilegal para atacar y perseguir a los que no piensan como ellos", prosiguió.

Consultado acerca de si las conversaciones que fueron filtradas eran "verdaderos o editados", Larreta dijo que "los chats fueron producto de un hackeo ilegal y a partir de ahí del hackeo, hay edición de la información, manipulación, cruce..."

Por otra parte, se refirió al juicio político que Alberto Fernández, con respaldo de gobernadores, presentará contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia: "como si esto no alcanzara, el Gobierno vuelve a atacar a la Justicia, siempre lo mismo, otra vez sopa. No les gusta el fallo, lo desconocen. No les gusta un juez, buscan removerlo. Lo que no les gusta es la democracia, el balance de poderes, reconozcan que no les gusta la democracia", agregó.

"Están intentando pasar por encima de las leyes, cambiar al árbitro que en una República es la Justicia. En este caso es mucho más grave porque no es que se acaba el fútbol, se acaba el país, se acaba la República. Nos vamos a quedar sin Argentina si seguimos con esta violación sistemática de las normas", enfatizó el jefe de Gabinete.

"El Presidente, acompañado por algunos gobernadores, dijeron: 'Esta Corte no nos gusta. Cambiemos a todos los jueces'. Cumplir con la Constitución no es opcional, respetar las leyes tampoco es opcional. Tienen que entender que no tienen el poder absoluto", fustigó.

"Aunque el kirchnerismo quiera anular uno de los tres poderes, la Justicia y a la Corte, no lo vamos a permitir. Vamos a oponernos en el Congreso. Vamos a evitar que atenten contra un poder del Estado", anticipó Larreta sobre el pedido de juicio político del gobierno a los cuatro jueces de la Corte Suprema.

Encuentro con Macri: "Raro sería que no nos juntemos"

Consultado sobre el encuentro que mantuvo con Mauricio Macri en Villa La Angostura, Horacio Rodríguez Larreta minimizó la cumbre: "estuve el fin de semana tomándome unos días y coincidí en el lugar con Mauricio Macri. Voy al sur hace cinco, seis años y con Macri tengo una relación de afecto hace 20 años. Es natural que coincidimos en el lugar de vacaciones nos crucemos, hablemos charlemos".

"Lo raro hubiera sido que no nos juntemos", agregó, sin querer dar más detalles de lo charlado en el encuentro.

“Hubo una declaración muy clara de Juntos por el Cambio oponiéndonos en forma contundente al juicio político a la Corte, que es una locura. Hablé con Mauricio Macri sobre estos temas y compartimos la preocupación”, se limitó a decir.

------------

Más contenido en Urgente24:

Tras fracaso K en Casa Rosada, arde el FDT y Massa sonríe

Fuerte cruce entre Cerruti y una diputada entrerriana

Precios insólitos: Argentinos huyen a Brasil, Uruguay y Chile

¿Debut y despedida? A24 sufrió el estreno de Esteban Trebucq

Máxima Zorreguieta sorprendió a los mapuches de Mascardi