Tras fracaso K en Casa Rosada, arde el FDT y Massa sonríe

El vicegobernador Sastre tampoco participó de la reunión convocada ayer por el Presidente El vicegobernador Sastre tampoco participó de la reunión convocada ayer por el Presidente

Ricardo Roa, editor general de Clarín, enfrentado a su par, Ricardo Kirschbaum, se encargó de subrayarlo:

Arcioni, de Chubut, no fue ni apoyó, pese a lo que informó el Gobierno. Que apoyara Arcioni la pelea con la Corte era igual a decir que Massa, su jefe, también la apoyaba. Eso no pasó Arcioni, de Chubut, no fue ni apoyó, pese a lo que informó el Gobierno. Que apoyara Arcioni la pelea con la Corte era igual a decir que Massa, su jefe, también la apoyaba. Eso no pasó

El otro gobernador peronista que no firmó fue el de San Juan, Sergio Uñac. Según el medio oficialista, Tiempo Argentino, "pretende modificar la constitución provincial para presentarse a una segunda reelección en su terruño. La oposición cambiemita sanjuanina presentó un escrito ante la justicia local y puede pedir un per saltum a la Corte Suprema, donde el gobernador espera que los cuatro magistrados le den el visto bueno a su intención reeleccionista".

Lo insólito del caso es que el antecesor de Uñac, el actual diputado nacional, José Luis Gioja, salió desde su cuenta de Twitter a disparar contra Uñac porque “nuevamente se dio vuelta como una media” y acotó: “Pasó días quejándose de la Justicia por los fondos que los sanjuaninos vamos a perder. Hoy (3/01), no firmó el pedido de juicio político contra el titular de la Corte”.

“Todo sea por su nueva candidatura”, arremetió.

Así las cosas, con CFK como jefa de campaña quemando los últimos cartuchos, con sus causas judiciales como telón de fondo, el Frente de Todos profundiza su interna por las listas, mientras en Juntos por el Cambio, el PRO transita sus propios enfrentamientos y la UCR busca imponerse.

