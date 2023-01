La desdolarización del petróleo es el Gran Tema

En la desdolarización del comercio global hay 3 eventos fundamentales que fueron derrotas estratégicas de USA:

la decisión de India de reforzar su comercio con Rusia luego de iniciado el conflicto bélico en Ucrania, aumentando las compras de crudo que paga en moneda doméstica; las coincidencias de Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos con Rusia en la articulación de la OPEP +; las coincidencias de Türkiye con Rusia, que además facilita la intermediación de mercaderías y servicios estratégicos y la continuidad de la Operación Siria cuando han cambiado las prioridades rusas.

Pero USA no ha perdido la guerra. Es más: cree que puede ganarla.

Estos conceptos son decisivos para cualquier análisis porque sólo así se explica que una economía de tamaño mediano, tal como es Rusia, cuyo poder militar más bien surge de un gran marketing, haya logrado resistir el vendaval lanzado por la OTAN.

Escritora y periodista, Rana Foroohar es editora asociada del FT, analista económica global de CNN y coautora del boletín o newsletter 'Swamp Notes', acerca de la intersección del dinero, el poder y la política en USA.

Antes de ir a su texto, es importante señalar qué opina Urgente24 del texto de Foroohar: la economía estadounidense se encuentra desbordada por exceso estructural de gasto público y deuda pública, y esto le resta valor a su moneda, y es el verdadero fundamento de cualquier desdolarización.

No es el comercio alternativo de hidrocarburos lo que fuerza la desdolarización sino la percepción de que el dólar estadounidense ya no es un valor refugio eficiente. Mientras no se corrija esta cuestión de fondo, todo intento de desdolarización es válido, posible e inevitable.

rublo.jpg Los rublos siguen circulando en la zona de influencia de Moscú. Hasta ahora no colapsó esa moneda.

La otra visión

Ahora sí, vayamos al texto de Foroohar que tiene el valor de no ser producido por la prensa rusa o china sino por una prestigiosa analista occidental, y que permite conocer el verdadero conflicto entre USA y China, que no es ni Rusia ni Taiwán ni Huawei:

El día de San Valentín de 1945, el presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt se reunió con el rey saudí Abdul Aziz Ibn Saud en el crucero estadounidense USS Quincy. Fue el comienzo de una de las alianzas geopolíticas más importantes de los últimos 70 años, en la que la seguridad estadounidense en Medio Oriente se trocó por petróleo atado a dólares.

Pero los tiempos cambian, y 2023 puede recordarse como el año en que este gran acuerdo comenzó a cambiar, a medida que tomaba forma un nuevo orden energético mundial entre China y Medio Oriente.

Si bien durante algún tiempo China ha estado comprando cantidades cada vez mayores de petróleo y gas natural licuado de Irán, Venezuela, Rusia y partes de África en su propia moneda, la reunión del presidente Xi Jinping con los líderes del Consejo de Cooperación de Arabia Saudita y del Golfo (CCG) en diciembre marcó “el nacimiento del petroyuan”, tal como lo expresó el analista de Credit Suisse Zoltan Pozsar en una nota a los clientes.

Según Pozsar, “China quiere reescribir las reglas del mercado energético global”, como parte de un esfuerzo mayor para desdolarizar a los llamados países Bric de Brasil, Rusia, India y China, y muchas otras partes del mundo. después de la militarización de las reservas de divisas en dólares tras la invasión rusa de Ucrania.

¿Qué significa eso en la práctica? Para empezar, mucho más comercio de petróleo se realizará en renminbi. Xi anunció que, durante los próximos 3 a 5 años, China no solo aumentaría drásticamente las importaciones de los países del CCG, sino que también trabajaría hacia una "cooperación energética integral". Esto podría involucrar potencialmente la exploración y producción conjunta en lugares como el Mar de China Meridional, así como inversiones en refinerías, productos químicos y plásticos. La esperanza de Beijing es que todo se pague en renminbi, en la Bolsa de Petróleo y Gas Natural de Shanghái, a partir de 2025.

Eso marcaría un cambio masivo en el comercio mundial de energía. Tal como señala Pozsar, Rusia, Irán y Venezuela representan el 40% de las reservas probadas de petróleo de la OPEP+, y todos ellos están vendiendo petróleo a China con un gran descuento, mientras que los países del CCG representan otro 40% de las reservas probadas. El 20 por ciento restante se encuentra en regiones dentro de la órbita rusa y china.

Aquellos que dudan del auge del petroyuan y la disminución del sistema financiero basado en el dólar en general, a menudo señalan que China no disfruta del mismo nivel de confianza global, Estado de Derecho o liquidez de la moneda de reserva que tiene USA haciendo poco probable que otros países quieran hacer negocios en renminbi. Quizás, aunque el mercado del petróleo está dominado por países que tienen más en común con China (al menos en términos de sus economías políticas) que con USA.

Es más, los chinos han ofrecido una especie de 'red de seguridad financiera' al convertir el renminbi en oro en las bolsas de oro de Shanghái y Hong Kong.

salman xi jinping.jpg Xi Jinping con el rey saudita: Construyendo el petroyuan.

Si bien esto no convierte al renminbi en un sustituto del dólar como moneda de reserva, el comercio de petroyuan, no obstante, tiene importantes implicaciones económicas y financieras para los responsables políticos y los inversores. Si bien esto no convierte al renminbi en un sustituto del dólar como moneda de reserva, el comercio de petroyuan, no obstante, tiene importantes implicaciones económicas y financieras para los responsables políticos y los inversores.

Por un lado, la perspectiva de energía barata ya está atrayendo a las empresas industriales occidentales a China. Considere la medida reciente de BASF, de Alemania, para reducir el tamaño de su planta principal en Ludwigshafen y trasladar las operaciones químicas a Zhanjiang. Éste podría ser el comienzo de lo que Pozsar llama una tendencia "de la granja a la mesa" en la que China trata de capturar localmente más producción de valor agregado, utilizando energíaa causa de los menores costos de energía en ese territorio).

La petropolítica conlleva riesgos financieros además de ventajas. Vale la pena recordar que el reciclaje de petrodólares por parte de las naciones ricas en petróleo en mercados emergentes tales como México, Brasil, Argentina, Zaire, Turquía y otros por parte de los bancos comerciales estadounidenses desde fines de la década de 1970 en adelante condujo a varias crisis de deuda de mercados emergentes.

Los petrodólares también aceleraron la creación de una economía más especulativa alimentada por la deuda en USA, ya que los bancos llenos de efectivo crearon todo tipo de 'innovaciones' financieras y la afluencia de capital extranjero permitió a USA mantener un déficit mayor.

Esa tendencia ahora puede comenzar a invertirse. Ya hay menos compradores extranjeros de bonos del Tesoro estadounidense. Si el petroyuan despega, alimentaría el fuego de la desdolarización. El control de China de más reservas de energía y los productos que surgen de ellas podría ser un nuevo contribuyente importante a la inflación en Occidente. Es un problema lento, pero quizás no tan lento como piensan algunos participantes del mercado.

¿Qué deben hacer los políticos y los líderes empresariales? Si yo fuera directora ejecutiva de una empresa multinacional, buscaría regionalizar y localizar la mayor cantidad de producción posible para protegerme de un mercado energético multipolar. También haría una mayor integración vertical para compensar el aumento de la inflación en las cadenas de suministro.

Si yo fuera un formulador de políticas de USA, pensaría en formas de aumentar la producción de esquisto (fracking) de América del Norte a corto y mediano plazo (y ofrecería a los europeos un descuento por ello), al mismo tiempo que aceleraría la 'transición verde'. Esa es otra razón más por la que los europeos no deberían quejarse de la Ley de Reducción de la Inflación, que subsidia la producción de energía limpia en USA. El auge del 'petroyuan' debería ser un incentivo para que tanto USA como Europa abandonen los combustibles fósiles lo antes posible."

