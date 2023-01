Previsible: Se cae el juicio político a la CSJN y Alberto vende humo

Bordet se encargó, a través de amigos y simpatizantes, de negar que él participara de la patota de gobernadores que intenta liderar Gerardo Zamora, el de Santiago del Estero. Situación que generó un fuerte cruce entre la portavoz Gabriela Cerruti y la diputada entrerriana de JxC Gabriela Lena .

https://twitter.com/gabrielamlena/status/1610438102484393984 ¿Un papelón más de @CasaRosada y @gabicerru? Poner la firma de un Gobernador como @bordet sin su consentimiento es increíble, ¿hasta dónde van a ir con tal de lograr la impunidad que necesita el kirchnerismo? pic.twitter.com/ogA64q25hl — Gabriela Lena (@gabrielamlena) January 4, 2023

La legisladora la había recriminado haber protagonizado otro papelón a lo que la funcionaria le respondió: “Una diputada radical que defiende que jueces y empresarios de medios intercambien dádivas y favores, arreglen fallos y encubrimiento. Eso sí que es un papelón".

En el caso de Arcioni, mandó a su vicegobernador Ricardo Sastre a participar virtualmente de la reunión, pero no fue ni firmó. Ricardo Roa, editor general de Clarín afirmó: “Arcioni, de Chubut, no fue ni apoyó, pese a lo que informó el Gobierno. Que apoyara Arcioni la pelea con la Corte era igual a decir que Massa, su jefe, también la apoyaba. Eso no pasó".

Por lo que hasta ahora la Casa Rosada cuenta con el respaldo de 11 gobernadores de las provincias de Buenos Aires, Axel Kicillof (uno de los principales impulsores); de Catamarca, Raul Jalil; de Chaco, Jorge Capitanich; de Formosa, Gildo Insfrán; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de La Rioja, Ricardo Quintela; de Santa Cruz, Alicia Kirchner; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; y de Tucumán, Osvaldo Jaldo.

¿El juicio político es factible?

La posibilidad de que el juicio político a la CSJN suceda es cada vez más lejana. Primero se deberá convocar a extraordinarias, luego el proyecto ingresa a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados; si el oficialismo logra la mayoría simple, pasaría al recinto (que no cuenta con mayoría oficialista) y después ahí recién al Senado.

image.png EL FdT quiere que el proyecto pase al recinto para investigar a la CSJN y tratar de exponer lo que denuncian.

Tal como comentó Urgente24, el oficialismo tiene mayoría en comisión para iniciar la investigación contra los jueces, pero es muy estrecha y depende de que no haya deserciones. Además si logra trascender aquella comisión liderada por la oficialista Carolina Gaillard, se estancaría en el recinto, donde se precisa 2 tercios para avanzar en el juicio y girarla al Senado. El FdT no tiene ese número ni forma de conseguirlo en un tema como este.

De los 31 integrantes de la Comisión, 16 son del Frente de Todos, 14 de Juntos por el Cambio, que ya se plantó en contra de la embestida y 1, Alejandro 'Topo' Rodríguez, de Identidad Bonaerense, quien también ya adelantó su postura contraria.

El dato a tener en cuenta es que algunos legisladores de las provincias que integran la comisión no responden al gobernador. Eso pasa con Omar Perotti que no está alineado con gobierno, pero sí el presidente del bloque, Germán Martínez. Por otra parte el camporista Marcos Cleri en contra de la Corte.

También con el sanjuanino Sergio Uñac que no firmó, y quien tiene una relación distante con el representante de su provincia en la comisión, su antecesor José Luis Gioja, quien le recriminó al mandatario no haber firmado el pedido de jury."Se dio vuelta como una media", disparó Gioca contra Uñac desde su cuenta de Twitter.

En sintonía, el diputado y referente de la CTA Hugo Yasky también criticó el escaso apoyo de los gobernadores y expuso la debilidad de Alberto Fernández: "Debieron acompañar todos, al menos todos los del peronismo". "Hay Gobernadores del peronismo que quieren acomodarse debajo del alero del poder", concluyó según pudo saber Clarín.

Ahora Alberto intenta ir a la caza de los jefes provinciales de San Juan, Sergio Uñac; Santa Fe, Omar Perotti; San Luis, Alberto Rodríguez Saa, además de los mencionadas más arriba para obtener más apoyo en el recinto si es que pasa de la comisión.

Por ahora, Sáenz (Salta), Carreras, Gutiérrez (Neuquén) y Ahuad (Misiones) se limitaron a emitir un documento crítico contra la Corte, después de la primera reunión con Alberto Fernández en la Casa de Gobierno por este tema; pero no quieren avanzar con el pedido de juicio político contra sus miembros. Entienden que el fallo no afecta las provincias.

