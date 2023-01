Enzo Fernández no iría al Chelsea: Colapsa la negociación

image.png Enzo Fernández y el Premio al Mejor Jugador Joven del Mundial.

¿Cuál fue el problema y por qué se canceló todo?

Una de las trabas más fundamentales tuvo que ver con que, en efecto, había intenciones de traspaso. El Benfica aceptó dialogar con el Chelsea para que todo se concretara sin problemas. Y es que 120 millones de euros era una oportunidad no fácil de dejar escapar. El club inglés no tenía ningún tipo de inconveniente en superar mucho más allá el monto estipulado en el contrato del ex River. Aun así, acá entra el problema.