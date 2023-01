Una incógnita que pone nervioso a todo el oficialismo

Gaillard es diputada por Entre Ríos, pero en este caso no responderá al gobernador Gustavo Bordet, quien no firmó el pedido impulsado por la Casa Rosada. El caso de Bordet generó una controversia con el Gobierno porque luego de que su firma apareciera en el comunicado del Presidente el mandatario entrerriano hizo trascender que no iba a acompañar el pedido de jury contra la Corte.