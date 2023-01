Del suicidio de Alberto a otro mes de inflación menor a 5

O sea que el Presidente es tan ridículo que, en su ausencia de poder pero su deseo de mantener presencia, regresa a conflictos del siglo 19 (Confederación vs. Buenos Aires), tan sólo porque los electores de CABA prefieren a Juntos por el Cambio antes que el Frente de Todos. O sea que el Presidente es tan ridículo que, en su ausencia de poder pero su deseo de mantener presencia, regresa a conflictos del siglo 19 (Confederación vs. Buenos Aires), tan sólo porque los electores de CABA prefieren a Juntos por el Cambio antes que el Frente de Todos.

alberto fernandez.jpeg Un meme llamado Alberto Fernández.

En ese contexto se encuentra el reclamo contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que retrotrae a 2014/2015, la campaña presidencial que CFK le hizo perder a Daniel Scioli, etapa en la que Alberto Fernández era anti CFK. En aquel tiempo, Ricardo Lorenzetti, promovido por Néstor Kirchner a la CSJN, era el motivo de todos los odios de la viuda-Presidente. Y ganó Lorenzetti, aunque en su vuelo se creyó Ícaro, y terminó incinerado entre 'Pepín' (Fabián Rodríguez Simón) y Mauricio Macri.

Regresemos a aquel 2014: Massa todavía era el político emergente de los comicios de 2013 y representaba un enfoque diferente de los problemas argentinos. En 2022, Masa intenta recuperar sus antecedentes de lo que significó el Frente Renovador. Esta situación colisiona con sus intereses y necesidades.

En su éxito 2022, Massa no quiere coprotagonizar un dislate institucional que no sólo amenaza la estabilidad que él intenta conseguir sino que refleja una visión coyuntural y discrecional de la Argentina que carece del apoyo indispensable de la mayoría de los ciudadanos. En esta situación, el desprestigiado Congreso no legitima sino que legitiman los representados. Quien no lo crea tendrá que exponerse a convocatorias multititudinarias tales como el 8N y otros eventos de los que CFK guarda memoria.

La legitimidad en países de gran inseguridad jurídica e institucional tal como es el caso de la Argentina, es un acontecimiento complejo que no debe simplificarse. La legitimidad en países de gran inseguridad jurídica e institucional tal como es el caso de la Argentina, es un acontecimiento complejo que no debe simplificarse.

8n.jpg 8N, el fantasma al que se arriesga Alberto Fernández, conducido por algunos gobernadores prebendarios que sólo pueden gestionar aferrados a la 'teta del Estado' (integrantes del Norte Grande).

No es el desempeño de los integrantes de la CSJN lo que se encuentra en debate sino cómo se distribuyen los recursos coparticipables y si el Estado Nacional y un grupo de provincias 'chupateta' pueden interrumpir si aviso previo las erogaciones y distribuciones acordadas.

Esto es muy grave porque si funcionara la teoría que elucubra la Nación (representada por Alberto Fernández) en todo este asunto, habría que aceptar la inseguridad jurídica como norma, una aberración.

Y todo esto por el capricho de Alberto Fernández -nervioso en su condición de meme- y de CFK -quien reclama que los pecados de su marido y socios no sean juzgados y por eso se interpone, más allá de si existe o no el lawfare famoso-.

No es fácil para Massa, cuya agenda es otra. No puede olvidar Massa que quienes sostienen la embestida institucional, antes intentaron forzar una ruptura con el FMI, organismo financiero multitateral que representa a la mayoría de los socios de la Argentina en el G20. Massa ha gestionado en dirección contraria a esa opinión que prevalecía en el Frente de Todos pese a que lo llevaba al derrumbe.

Ahora, cuando Massa ha logrado aquietar las tormentas subyacentes en la economía argentina, Alberto Fernández y CFK juegan a derribar todo porque creen -en el caso de él- que así se gana una elección, o bien porque -en el caso de ella- considera que así se consigue una absolución judicial.

massa en brasil.jpg Sergio Massa en Brasil: Su agenda no es la del juicio político.

En ese contexto es que Massa mantiene su promesa de inflación descendente.

El relevo forzado de la CSJN ya se vivió en los días de la alianza Eduardo Duhalde / Néstor Kirchner / Elisa Carrió.

Fueron días de inseguridad jurídica expresada en el

default financiero,

expropiación o reestatización de activos,

remoción de indultos para juzgar en forma parcial el pasado que se quería reescribir y

politización extrema de la Justicia con la excusa de que ya estaba politizada en exceso.

El presidente del bloque de diputados nacionales del FdT, el santafecino Germán Martínez, acaba de estimar que el proceso de juicio político a la Corte Suprema podría comenzar en la 2da. quincena de enero, para cuando se convoque a sesiones extraordinarias del Congreso, y "estemos en condiciones formales de hacer la convocatoria de la Comisión de Juicio Político, allí empieza un primer momento que es tratar de sentar que están dadas las condiciones objetivas y subjetivas del pedido de juicio político que nosotros impulsamos".

Martínez, heredero de Máximo Kirchner al frente del bloque oficialista pero soldado de Agustín Rossi, dijo que los motivos del pedido están fundamentados en el "desquicio que armaron en el Consejo de la Magistratura llevándolo a una parálisis absoluta. Uno dice ¿qué tiene que ver el Consejo con mi vida cotidiana? En la provincia de Santa Fe, por ejemplo, tener un montón de lugares que no se cubren porque el Consejo de la Magistratura no se reúne".

Martínez, representante de un PJ que perdió Santa Fe y no puede recuperar la provincia, avanza en una dirección sin retorno personal para él.

Algo similar sucede con Ana Carolina Gaillard, quien preside la Comisión de Juicio Político, integrante de un Partido Justicialista entrerriano que no podrá mantener el control más allá de Gustavo Bordet, quien no ha acompañado este dislate porque sabe que le juega a favor a Rogelio Frigerio, quien está ganando lo que viene.

¿Cómo hace Massa para abstraerse de todo eso? La Grieta vuelve con fuerza notable. Hay argentinos que no saben vivir sin Grieta. Son adictos a la adrenalina del suicidio colectivo. Massa, quien intentó crecer desde 'la ancha avenida del medio', ¿cómo hace para imponerse en esta ocasión a La Grieta?

Sin duda un desafío imponente, pero también una oportunidad para consolidar su identidad diferenciada de esta locura.

Para ello, él precisa el reconocimiento de los agentes económicos relevantes, acción indispensable para que las decisiones económico-financieros permanezcan en una dimensión diferente al de la política vernácula. Para unos, ejercicio de una esquizofrenia imposible. Para otros, escenario que permitiría a Massa mantener una bandera de rescatista del bienestar colectivo como proyecto político.

