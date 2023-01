El aval de Guillermo a Carlos III por Camila detonó a Harry

Desde las peleas con su hermano William, a quien califica como "archienemigo", a su visión sobre la reina consorte Camila y su consumo de drogas cuando era adolescente, repasamos a continuación algunas de las revelaciones más impactantes hasta el momento. Harry dice que su hermano es su "archienemigo"

En un fragmento de la entrevista, el copresentador Michael Strahan está leyendo una cita de "Spare" y le dice: “Hay una cita en este libro donde te refieres a tu hermano como tu 'hermano amado y archienemigo'. Palabras fuertes. ¿Qué quisiste decir con eso?”.

“Siempre ha habido esta competencia entre nosotros, extrañamente. Creo que realmente juega o siempre juega con la mecánica del "heredero y el repuesto", responde el príncipe Harry.

harry merkle.jpg Henry Charles Albert David y su mujer, Meghan Markle.

A raíz de estos trascendidos, Urgente24 ha consultado sobre el particular a Rubén de Gavaldá y Torres, profesor especialista en ceremonial, protocolo y realeza):

-La Casa Real Inglesa es noticia en estos días como en tantos otros, pero creo que esta vez nos ha sorprendido a varios con estas revelaciones de la intimidad del príncipe Harry, duque de Sussex, ¿Es así, profesor?

-La proximidad de la presentación del libro del príncipe Enrique, está generando atención en estos trascendidos que no son casuales, sí que es más bien según mi criterio un recurso de marketing para volver a poner el tema en boca de los periodistas y del público en general, acerca de una relación de hermanos que ya viene dañada desde hace mucho tiempo, y contar estas intimidades hace a Enrique indigno del título de príncipe.

-¿Él lo entregó al título, lo perdió… ¡cuál es su situación actual? ¿No pertenece más a la realiza?

-No pertenece más a la familia real en el contexto de que no tiene más encargos como miembro de la familia real, puesto que su título de príncipe no va a poder sacárselo nadie porque es adquirido por derecho de sangre al ser el hijo de un rey; lo que sí está en peligro es que el rey Carlos III les retiene el título de duques de Suxess, a ambos: Harry y su esposa Meghan Markle.

El tema del libro, que desata esta polémica, yo dudo que tenga tanto detalle… Por ejemplo él dice que termina debajo de la comida del perro, que el plato del can se le incrusta en la espalda, todos ellos detalles innecesarios, para mí, él tiene un resentimiento de toda la vida y el apoyo de Guillermo a Carlos con la relación de Camila, melló mucho más y agrandó la grieta entre los hermanos. Evidentemente él (Harry) tiene un espíritu díscolo que lo tuvo toda la vida, que es aquello que les sucede en esas esferas a todos los que son “el segundo”, “el reemplazo”. Esa sería la traducción del libro: Soy el reemplazo de Guillermo y mi existencia tiene razón de ser si mi hermano no está.

Incluso él habla de un terapeuta -en los trascendidos- y aparentemente con eso da a entender que ese trauma no ha podido superarlo nunca… y si a eso le agregamos otros condimentos, como la inadaptabilidad de su esposa a la familia real, todo eso fue provocando un espíritu cada vez más dañada y más agresivo.

Entiendo que lo que Harry pretende es dañar el futuro del hermano (de hecho lo está haciendo), porque la opinión pública británica tiene una mayor predilección por William que por el padre de ambos, Carlos III, que hoy reina sin mucha simpatía popular.

charles camilla.jpg Charles Philip Arthur George Windsor y Camilla Rosemary Shand.

-Pareciera que William (Guillermo) es más parecido en el obrar y en el pensar, al padre, en cambio Henry se asimila más a Lady Di.

-Lamentablemente hay una brecha grande entre ellos dos, pero de ninguna manera lo propio implica homenaje alguno a la princesa de Gales.

-Posiblemente si ella estuviera viva, esto no sucedería, o acaso hayan recibido una educación diferente cada uno, lo cual es poco probable por el rictus de la nobleza y su pétrea estructura y protocolos. Acaso ante las diferencias entre los hermanos, ella hubiera podido mediar…

-Entiendo que es probable; pero estoy convencido de que la vida de una persona cambia de acuerdo a la pareja que escoge. Ambos se van asimilando y potenciando y, evidentemente, la elección de Henry sacó lo peor de sí mismo. Creo que la Sra. Markle avivó la distancia y la discrepancia.

-Recuerdo que cuando fue la boda de Harry con Meghan, las imágenes tomaban a Carlos, conversando, distraído de la situación… daba la impresión de que ella no fue nunca bien recibida en la Casa Real.

-Como familia, seguramente hayan tenido sus opiniones desencontradas, pero la reina les dio su consentimiento, él pudo desposarla, le dio un título de cortesía como duque, transformó a la actriz en una duquesa, la situó en el tapete internacional, cosa que no hubiese logrado nunca en los papeles de segunda que hacía, en los repartos que le tocaba, pero el papel de duquesa nunca lo supo interpretar.

-Ud. piensa, profesor que le quedó grande el papel…

-Eso se ve por los frutos… de otra manera, ¿por qué un libro? ¿Acaso porque necesitan del escándalo para vivir? Esto los hace indignos de integrar una página en la historia familiar. Ningún mortal necesita ensuciar a otro públicamente para sacar partido.

-----------------------

Más contenido en Urgente24:

"Prostituta del PRO": Dura réplica de la UCR al gobernador Quintela

Ovidio Guzmán: La mansión y fortuna heredadas de El Chapo

Desdolarización: Sacado, Fernando Haddad aclaró moneda única

La TV Pública, en rojo: Tras Qatar 2022, dibujó balance

La amenaza de Elon Musk a la astronomía y al cielo como lo conocemos