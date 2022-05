Otros, se quejaron de lo aburrido que fue el partido y destacaron el show como lo más emocionante del encuentro. Incluso, el Kun Agüero, quien en vivo desde su streaming dijo que "lo mejor de la Champions fue el recital de Camila Cabello".

image.png La cantante estuvo acompañada por bailarines durante la presentación.

Mientras que por otro lado, muchos criticaron que la UEFA la haya convocado, sosteniendo que nada tiene que ver su música respecto al fútbol. Además, la compararon con la presentación que realizó Dua Lipa en la final de la Champions League en 2018 y con la de Los Palmeras en la final de la Copa Sudamericana 2019, haciéndolos tendencia en Twitter.

https://twitter.com/RagnarTLothbrok/status/1530632566675582987 Pasarán los años pero no podrán imitar nunca al apertura de la Sudamericana con Los Palmeras pic.twitter.com/Ui2jG1LjTP — Ragnar Lothbrok (@RagnarTLothbrok) May 28, 2022

https://twitter.com/EzeeeCP/status/1530632582546726914 Volvé Dua Lipa, mirá que desastre son estos shows pic.twitter.com/fGwdhjMRCV — Eze. (@EzeeeCP) May 28, 2022

Mirá cómo fue la presentación de Camila Cabello en la final de la Champions

La cantante con más de 63 millones de seguidores en Instagram, a los 15 años participó del casting "The X Factor". Un programa de talentos en el cual nacieron bandas como One Direction y Fifth Harmony, grupo en el cual la cantante comenzó su carrera.

Tras demostrar su talento y acumular varios éxitos en 2016 abandonó el grupo y comenzó al poco tiempo su carrera solista. Logrando grandes éxitos y millones de seguidores en todo el mundo, llevó su música a la final de la Liga de Campeones.

Camila Cabello's performance at the 2021/22 UEFA Champions League Final | Liverpool v Real Madrid

