Y le pidieron al mandatario riojano que "respete la actitud valiente que ha tenido la UCR en impedir atropellos cuando su fuerza política ha sido gobierno e hizo jirones de la gloria del peronismo, como ahora dejando desprotegidos y empobrecidos a vastos sectores sociales".

"La única y actual preocupación de su fuerza política es una delirante agenda judicial para lograr la impunidad de las bandas que a su amparo, degradaron la democracia y deshonran la política", le espetó la UCR a Ricardo Quintela.

Quintela: "Fue una frase desafortunada"

Esta mañana, el gobernador Ricardo Quintela habló con El Destape Radio y allí volvió a hablar sobre el rol de la UCR en la política riojana y arrancó pidiendo disculpas por su "desafortunada" frase.

"Fue una declaración desafortunada, nunca fue mi intención faltar el respeto, agredirlos ni ofenderlos tampoco. Creo que las palabras correctas son furgón de cola del PRO", dijo.

Y allí reiteró que lo que el plantea es que la UCR no puede seguir en un segundo plano en el armando de Juntos por el Cambio: "está de furgón de cola de un partido que representa la derecha más recalcitrante de América Latina, una derecha violenta".

"(La UCR) deja que se utilice su estructura para que ellos lleguen al poder» y Quintela allí sostuvo que «creo que la UCR debe reflexionar, ya que sin la UCR el PRO no llegaría nunca", agregó el gobernador riojano.

"La Unión Cívica Radical es un circunstancial adversario y no un enemigo, pero si hay otra gente que sí se transformó en enemiga de la patria y que no le interesa nada de la democracia", finalizó.

Pidió "reforma de la Constitución"

Por otra parte, Quintela expresó que “tenemos que tener una discusión profunda de una reforma de la Constitución que permita debatir y discutir cambiar la matriz organizacional del país, porque hay un grave problema acá, con la suspensión de la ley 27.706 queda vigente el convenio entre Macri y Larreta y eso no tiene validez, porque tiene que ser por el Congreso el convenio, por lo tanto podemos a través de un decreto de presidencia recuperar las 54 comisarías y todos los organismos que pertenecían a la Policía Federal, para que Prefectura se dedique a cuidar los ríos y mares, Gendarmería se dedique a cuidar los límites de la República Argentina y que la Policía Federal se dedique a cuidar el distrito federal y todo lo que este tiene en las 23 provincias argentinas que sería lo correcto”.

“El articulo 75 en su inciso 30 de la Constitución Nacional –continuó- dice que para transferir los servicios con recursos tiene que existir una ley y al estar suspendida la ley 27706, queda el convenio entre Macri y CABA que es inconstitucional porque no se puede hacer a través de un convenio”. “Ese convenio que se firmó oportunamente lo ratifican por ley, los efectos de esa ley se suspendieron por la Corte, el convenio pierde fuerza y vigencia, y puede a partir del decreto presidencial volver de vuelta las 54 comisarías que le habían transferido con todos los organismos dependiente de la policía federal” explicó Quintela.

Además, el gobernador indicó que “la reforma de la constitución del 94 tiene falencias como por ejemplo el Concejo de la Magistratura que fue un acuerdo corporativo, que en los años que está vigente nunca suspendió un juez, nunca destituyó un juez y está para proteger una corporación judicial para que pueda manejarse al servicio de los poderosos de turno”.

En cuanto al juicio a la Corte, la oposición lo calificó de infame y sobre esto Quintela aseguró que “van a tener que dar respuesta a sus comunidades que representan cuando tengan que votar porque en el proceso de juicio político va a quedar demostrado esta suerte de organización cuasi mafiosa que se formó en Capital Federal con Horacio Rodríguez Larreta y algunos miembros de la Corte, respaldada e impulsada también”.

El gobernador riojano, que firmó el pedido de juicio político contra los supremos junto al presidente Alberto Fernández, enfatizó que "si no se ajusta a derecho el fallo de la Corte uno no tiene por qué acatar algo que no se ajusta a derecho y que va en perjuicio de los intereses de nuestros representados", en referencia al perjuicio económico que tendría para su provincia el cumplimiento de la medida cautelar que dispone aumentarle la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires hasta el 2,95% de los fondos.

Si el pedido de juicio político pasa la Cámara de Diputados, en la cámara alta no va a haber número para tratar el tema. Al respecto, el gobernador dijo que “aparentemente no va a haber quorum, pero cuando salgan a la luz toda esta suerte de organización cuasi mafiosa, creo que los miembros de la UCR básicamente, volviendo a sus principios y valores, tendrían que repensar esta alianza con la derecha más recalcitrante de la República Argentina que está sustentada e invisibilizada por unos medios de comunicación hegemónicos”.

“Hay voces de este partido adversario que se están levantando y piden a la conducción de la UCR volver a los orígenes del partido y consolidar un sistema democrático para que el pueblo argentino de que existe una democracia sólida, fuerte y una justicia que se ajusta con sus fallos a derecho, no a defender intereses perfectamente identificados y concentrados” agregó.

Chat filtrado que deja en offside a Quintela

En medio de la polémica por las declaraciones de Quintela, trabajadores de prensa de La Rioja filtraron una serie de chats de WhatsApp en los que evidencian el pago a los comunicadores de parte de su administración, presuntamente a cambio de un trato complaciente (o, al menos, no crítico).

Publica el portal local Fenix951, que replicó estos chats: " Un durísimo cruce entre trabajadores de prensa, en un grupo de WhatsApp que respondería al Secretario de la Gobernación Armando Molina, deja en evidencia el dinero que destina el Gobierno de Ricardo Quintela, para mantener disciplinados a los medios".

De acuerdo a esta versión, un bono de fin de año extra para los comunicadores que nunca llegó causó la hecatombe.

chats-la-rioja-prensa.jpg Algunos de los chats publicados en Fenix951.

La nota de Fenix951 dice:

"No solo los trabajadores de los medios tradicionales: radio, television etc; sino tambien la cifra millonaria que se reparte, va a los dueños de paginas web, fan pages, cuentas de Twitter; que precisamente sirven de aplaudidores de cada acto de AM como es mencionado en las capturas de pantalla. Algunos al parecer cobran muchísimo mas que otros y esto ya despertó envidias y pases de factura, acerca de lo que reciben algunos "privilegiados" como alli mismo se cuenta.

Precisamente por este tema, mas el de un bono de fin de año prometido y que aparentemente no se abono; estalló la interna. Acusaciones cruzadas, pases de facturas, recelos de algunos contra otros porque reciben "platita fuerte" mas entradas para eventos, enojos por asados al que alguno no fue invitado. Enojos porque alguno hace capturas pantallas (y si muchachos, salio de ahi)

Los nombres los pueden ver en las capturas, y lo que allí se relata y se pelea es nada mas y nada menos, que la diferencia entre hacer periodismo o solo ser voceros del Gobierno. Es mas; en algun tramos de la extensa pelea se menciona a una persona que debia presentar una documentacion para el cobro del "bono navideño", y que dice haberlo hecho en tiempo y forma, pero que los pagos no salieron y que de ultima, el no no maneja la plata y que lo hablen con una persona a la que llama por sus iniciales...AM; pero la pelea muestra mas aun.

En la misma se hace mención a lo siguiente: "los pagos son como hace 3 años, entre el 5 en adelante". Tres años, tres. Precisamente los que lleva en el poder el actual gobierno. Que suceda de antes, quizas; que pase desde siempre, seguramente. La diferencia es que esta vez las pruebas son elocuentes.

El Gobierno Provincial destina fortunas, en tener una prensa que no objete nada ni re pregunte, ni mucho menos investigue, Sino todo lo contrario ese dinero y que es muchisimo se destina a mantener a los medios bien disciplinados y dispuestos a realizar todo tipo de operaciones de prensa contra quien sea un obstáculo para el gobierno".

