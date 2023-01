Polémico Ricardo Quintela: "No voy a acatar ningún fallo de la Corte"

“Defiendo los intereses de mi provincia y tengo mi concepto acerca de los integrantes de la Corte: no me merecen el menor de los respetos por lo tanto yo tampoco les voy a hacer caso ni acatar un fallo de ellos. Si quieren venir a buscarnos, que nos vengan a buscar, no me interesa lo que ellos digan”, sentenció en una entrevista radial en el programa 'Cuanto Cuento', en AM 530.