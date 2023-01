En diálogo con el programa Ahora Dicen, de FutuRock, el mandatario expresó que la posibilidad de jugar un partido en Bangladesh está en vistas, pero que por ahora no hay nada confirmado:

Las intenciones del partido están, en algún momento pasará. Yo le manifesté nuestro deseo y que estábamos a disposición para armarlo. Que Argentina conozca lo que está sucediendo en Bangladesh y en un futuro nos tratemos como hermanos, que ya está pasando

Cuándo vuelve a jugar la Selección argentina y dónde

Por otra parte, desde Twitter, el periodista Gastón Edul descartó que esto suceda en el futuro inmediato, destacando que hasta ahora, las únicas fechas confirmadas para la selección son a fines de marzo:

Argentina no va a jugar en Bangladesh por ahora. La Selección va jugar en Argentina entre el 21 y 28 de marzo. La posibilidad de Bangladesh se considera para un futuro y en algún momento oportuno. No se va a dar ahora y no es la idea

En cuanto a la sede, no se confirmó oficialmente pero seguramente sea en el Monumental, donde suele jugar por la capacidad que tiene para espectadores: en 2022, River Plate reformó el estadio y ahora caben 84.567 personas sentadas.

Las entradas se venderán pocos días antes y habrá que estar muy atentos por el furor que generará ver de nuevo a la Selección Argentina junto a su gente. Organizadores se preparan para una explosiva venta de tickets que se agotará en cuestión de minutos.

Este miércoles 4/01, fuentes de Adidas aseguraron a Urgente24, que aún "no hay una fecha específica de lanzamiento". El motivo por el cual las camisetas no se encuentran a la venta todavía es que "están preparando una determinada cantidad de stock para satisfacer la gran demanda".

En Francia la nueva versión argentina ya se encuentra disponible y se puede conseguir a través de las páginas e-commerce. Mientras que en España, por ejemplo, Adidas confirmó que saldrá a la venta a partir de mediados de abril de este año.

La empresa no quiere salir a la venta con poco stock ya que la última vez que lo hizo, el pasado 26 de diciembre estas se agotaron en cuestión de minutos, según informó Adidas. Por lo que está preparando una mayor oferta para lanzarse al mercado, que se encuentra expectante por el producto aunque también indignado ante la falta de novedades por parte de la marca.

Para entender lo que sucede en Bangladesh hay que remontarse a 1942. La arqueóloga argentina Rocío Goncalves y la historiadora dominicana Blanca Mejía Nina, explican en un video subido a su cuenta de TikTok llamado "Cultura Soportable" que cuando se produjo la Batalla de Singapur, que dejó a los ingleses en una situación complicada respecto a Japón.

En ese entonces, Winston Churchill, Primer Ministro de Reino Unido, cortó los suministros al pueblo de Bangladesh, ya que creían que podía llegar a colaborar con Japón en su disputa. Ese bloqueo provocó la “Hambruna Bengala” en 1943, que se estima dejó alrededor de 1,5 millones de muertos.

Más de cuarenta años después de aquel conflicto, la herida seguía latente en el pueblo bangladesí. Por eso, en 1986, consideraron una “venganza poética” que Argentina, un país donde la Guerra de las Malvinas dejó una marca indeleble, eliminara a Inglaterra del Mundial de México en cuartos de final, con los dos goles de Maradona que quedarían en la historia: el “Gol del Siglo” y la icónica “Mano de Dios”.

Aquella tarde, los bangladesíes encontraron en Maradona un ídolo y en Argentina una segunda patria. Y, como el seleccionado de Bangladesh nunca tuvo la chance de clasificar a una Copa del Mundo, hinchan por la Albiceleste en cada oportunidad que tienen.

