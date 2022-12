Más que fútbol: Argentina abrirá una Embajada en Bangladesh

Y continuó.

image.png

La cancillería también emitió un comunicado oficial.

“Con la reapertura de la Embajada y de su sección consular se busca explotar las potencialidades de la relación bilateral, fundamentalmente en el aspecto comercial que tiene un amplio potencial de crecimiento, buscando diversificar el comercio y la oferta exportable argentina”

image.png Cuenta oficial de Twitter de la Cancillera Argentina.

Amor mutuo, futbol y Maradona

Vale destacar que desde un inicio se intentó informar por los portavoces oficiales que los vínculos entre ambas naciones no estaban absolutamente relacionados, o que, por lo menos, no partían del fanatismo futbolístico delos bangladesí por la Selección Argentina. Sin embargo, es evidente que estas charlas y relaciones se retomaron con vigor en pleno contexto de Qatar 2022 cuando el apoyo por la ‘Scaloneta’ fue total. No hay forma de negarlo o por lo menos así parece.

image.png Viven el mundial de Qatar 2022 como si fueran argentinos.

Uno de los principales objetivos de El Gobierno es realizar un acuerdo agrícola para fortalecer la oferta de productos y servicios nacionales ante las necesidades de Bangladesh. Además, busca una relación bilateral que rinda frutos a nivel deportivo, humanitario y espacial.

Desde Bangladesh el apoyo por la Selección Argentina es palpable desde 1986, gracias, en enorme medida, a Diego Armando Maradona. En el Mundial de México 86, la albiceleste venció a Inglaterra. Los bangladesíes habían sufrido muchísimo con el pueblo inglés debido a los tratos durante la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, y ahora más visibilizado que nunca, han proporcionado todo el amor y apoyo posible por el país.

image.png Ése partido marcó un punto de inflexión.

De concretarse la Embajada Argentina en Bangladesh las relaciones entre ambos países se verán fuertemente beneficiadas y marcará un punto de inflexión a nivel internacional. Sobre todo luego de su clausura en 1978.

