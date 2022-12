Sergio Massa, CFK y la Gran Negociación de Diciembre

La cruzada judicial de Cristina Kirchner puede arrugar el papel de pequeños regalos de fin de año que el equipo económico espera celebrar como una gran fiesta, de acuerdo con algunos datos que se manejan en reserva y anticipan el posible futuro. La cruzada judicial de Cristina Kirchner puede arrugar el papel de pequeños regalos de fin de año que el equipo económico espera celebrar como una gran fiesta, de acuerdo con algunos datos que se manejan en reserva y anticipan el posible futuro.

El último miércoles se reunió el directorio del Banco Central. Es un ámbito interesante de intersección política. Lo conduce Miguel Pesce, uno de los últimos albertistas, que convive con el vicepresidente segundo Lisandro Cleri, la persona de confianza de Sergio Massa, y otros economistas.

Arrancaron a las 12 y terminaron alrededor de las 13:30, antes incluso de lo previsto. El orden del día no tuvo sorpresas y se trató rápido. Lo más interesante ocurrió en el tramo final de la reunión.

Las autoridades del BCRA creen ver en los indicadores de alta frecuencia (una medición de precios en períodos cortos) la desaceleración de la inflación que prometió Massa. Según la conversación informal del miércoles, esperan cerrar el año con una sorpresa: el indicador de noviembre rondaría el 5,5%, pero se ilusionan con que la cifra de diciembre empiece con 4% por el apretón monetario y algún efecto favorable del programa Precios Justos. (...)".

2. El luto

María Cafferata en Página/12:

"(...) En el círculo más cercano de la vicepresidenta, además de angustia, hay mucha amargura. Más de una referenta atiza contra los "compañeros que estaban muy cómodos" con el caudal de votos automáticos que arrastraba CFK. "Ahora es el resto el que tiene que estar a la altura", sostiene, con bronca, una dirigenta bonaerense que dialoga todos los días con la ex presidenta. La intendenta Mayra Mendoza, fiel soldada de CFK y una de las personas que la acompañó el día de la sentencia, lo resumió en una entrevista con Radio Con Vos: "No le podemos pedir más a ella. Hay muchos dirigentes políticos dentro de este frente al que pertenecemos que se quedaban tranquilos con la posibilidad de que Cristina fuera candidata. Hay que dejar de pedirle y de vivir de los beneficios que tiene Cristina en términos electorales".

Hay, también, una percepción generalizada de que a CFK se la dejó "muy sola". "¿Cómo puede ser que teniendo un gobierno nacional, senadores, intendentes y gobernadores, no hayamos podido organizar algún tipo de acción para impedir esta condena? Porque si, teniendo todo eso, Clarín y 15 jueces siguen manejando los destinos de la Nación es que algo estamos haciendo mal", despotricó un intendente cercano a la vice.

En este contexto, se descuenta que el camino al 2023 estará pavimentado por la radicalización de un sector del kirchnerismo. Para la mayoría, la condena - fundamentalmente la inhabilitación a ocupar cargos públicos - marcó un antes y un después (para el gobierno, el peronismo y la democracia en general). Se abre, así, una "nueva etapa", en el que deberán cobrar mayor protagonismo la movilización de sindicatos y fuerzas sociales y políticas. (...)".

stanley-embajador-biden.jpg Embajador estadounidense en Argentina, Marc Stanley; y presidente Joe Biden.

3. El texto:

En ElDestapeweb.com sobre el proyecto de ley de blanqueo:

"(...) En primer lugar los bienes declarados no se considerarán incrementos patrimoniales no justificados. Asimismo los deudores serán librados de cualquier acción civil, comercial, penal tributaria, penal cambiaria, penal aduanera e infracciones administrativas que les puede pudieran corresponder por los bienes no declarados.

En tercer orden, quienes exterioricen tenencias en el extranjeros serán librados de pagar por esos bienes el Impuesto a las Ganancias, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y bienes personales.

La ley busca establecer además un régimen simplificado con una alícuota especial del equivalente a la mitad de las alícuotas generales cuando los sujetos personas humanas exterioricen tenencia de moneda nacional y/o extranjera en efectivo en el país, siempre que el monto no supere el 35% anual de los ingresos anuales promedio de los últimos 3 períodos fiscales, y con un tope de hasta usd 50 mil. Quedarán excluidos del Régimen Simplificado aquellos contribuyentes de alta capacidad contributiva que pagaron el Aporte Solidario.

El proyecto establece que el 40% de los fondos obtenidos se usará para financiar programas y proyectos para la exploración, desarrollo, construcción y mantenimiento de infraestructura, transporte y producción de gas natural.

En tanto que un 20% se utilizará para cancelación de deuda con el Fondo Monetario Internacional, otro 20% se destinará a subsidios a las micro, pequeñas y medianas empresas y el restante 20% al programa integral de becas Progresar. (...)

El director de la Dirección General de Aduanas (DGA), Guillermo Michel, estimó en una entrevista que "podría haber unos 338.000 millones de dólares de argentinos en el exterior, de acuerdo con proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC) y de acuerdo con información recibida desde los Estados Unidos se estima que en ese país hay unos 85.000 millones de dólares de argentinos".

(...) Estados Unidos reportará: “una Cuenta Financiera abierta en una Institución Financiera Estadounidense Sujeta a Declarar cuando:

1) En el caso de una Cuenta de Depósito, el titular de la cuenta es una persona humana residente en Argentina y se pagan más de 10 dólares en intereses a dicha cuenta en cualquier año calendario

2) En el caso de una Cuenta Financiera distinta de una Cuenta de Depósito, el Titular de la Cuenta es un residente de Argentina, incluyendo Entidades que certifiquen que tienen residencia fiscal en Argentina, respecto de los ingresos pagados o acreditados, con fuente en los Estados Unidos, que estén sujetos a ser declarados de conformidad con el "capítulo 3 del subtítulo A o el capítulo 61 del subtítulo F del Código de Impuestos Internos de los Estados Unidos".

Según evalúan las autoridades argentinas, lo más relevante pueden ser las cuentas de custodia, en donde pueden encontrarse inversiones en la bolsa de valores de Estados Unidos, incluso a través de estructuras societarias o fiduciarias."

--------------------------

