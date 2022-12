massa-stanley2.jpg Crédito: MECON

Massa diferenció este nuevo acuerdo con USA de otro semejante firmado con ese país en 2017 FACTA. Dijo que ese primer modelo “no sirvió para nada, era de intercambio persona por persona frente a requerimiento. Con ese modelo solo tuvimos información de 68 ciudadanos”.

Así, destacó que este nuevo acuerdo “el intercambio de información es de manera automática con trabajo de bases de datos y a partir de un mecanismo y protocolo que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) tienen que llevar adelante con estricto rigor técnico, operativo y confidencialidad”.

El acuerdo no requerirá aval del Congreso. No obstante, Massa solicitó al Parlamento que ponga en marcha "una legislación que promueva la exteriorización y castigue con toda la fuerza de la ley a aquellos que no blanqueen".

"Les pedimos a aquellos que hasta acá eludieron sus obligaciones con el Estado argentino, a partir de la ley que trate nuestro Parlamento se pongan al día para que el esfuerzo de tener un Estado bien administrado lo hagamos entre todos", dijo.

El ministro también remarcó la intención de los organismos de recaudación fiscal es romper "con la cacería en el zoológico". "La AFIP va a ir a buscar a los que no pagaron, a los que eludieron, para tratar de achicar la carga sobre aquellos que cumplen y pagan sus impuestos todos los días".

"Cuando planteamos el orden fiscal como principio rector de la política económica, lo planteamos en el cuidado de las cuentas públicas", enfatizó Massa.

massa-stanley3.jpg Crédito: MECON

Por su parte, Stanley explicó que hasta la fecha su país ha firmado acuerdos bilaterales de este tipo con otras jurisdicciones extranjeras y al dirigirse a Massa, dijo: “Sergio, sé que su equipo y nuestro equipo trabajaron estrechamente para concluir este acuerdo y le quiero agradecer por eso. Hoy marca un paso significativo en nuestra labor conjunta para combatir la evasión impositiva en el extranjero que afecta a ambos países y para incrementar la transparencia en el sistema financiero mundial”.

"Este acuerdo es importante para USA porque permitirá el intercambio de información de las cuentas financieras mantenidas por personas estadounidenses especificadas (directamente o a través de determinadas entidades) en instituciones financieras argentinas. El acuerdo es recíproco, y USA también proporcionará cierta información relativa a las cuentas financieras mantenidas por residentes argentinos en instituciones financieras estadounidenses", dijo.

"La firma de hoy supone un importante paso en nuestros esfuerzos mutuos para combatir la evasión fiscal en el extranjero que afecta a ambos países y aumentar la transparencia en el sistema financiero mundial", concluyó Stanley.

Más contenido de Urgente24

Calavera no chilla y menos en Lago Escondido

La causa de Lago Escondido sigue abierta en Bariloche

Patricia Bullrich, un clonazepam para JxC Córdoba

Agustín de Gran Hermano confesó un delito y puede ir preso