Patricia Bullrich, un clonazepam para JxC Córdoba

“Gobernar los lugares más productivos y gobernar el país va a hacer que Argentina encienda definitivamente los motores. Apuesto fuerte a la unidad de Juntos por el Cambio en Córdoba y no a 24 años del continuismo, que ya demostró el nivel de problemas que tiene la provincia en la inseguridad, el narcotráfico, en la economía. Tenemos que estar más unidos que nunca para cambiar un gobierno que ya no tiene nada para dar. No podemos perder esta oportunidad”, aseguró planteándose como uno de los polos de atracción que hoy ofrece el PRO.

Patricia Bullrich, neumáticos Patricia Bullrich aprovecha para atraer dirigentes.

En su visita, destacó la compañía de Luis Juez y Rodrigo De Loredo. Ambos parecen ser los grandes contendientes por la candidatura a la gobernación, por lo que también fueron los dos grandes heridos de la noticia sobre Macri.

En ese sentido, el radical De Loredo se mostró más tranquilo en público. Pero por lo bajo la decepción fue grande ya que había tenido un acercamiento al ex presidente, quien le habría expresado su simpatía por la idea de tenerlo como candidato a gobernador.

Ahora, el diputado lee ese acercamiento como un engaño, en el que él mismo entraría como el candidato más débil en favor del peronismo, todo ello alentado por Macri. Su mejor cotización, actualmente, pasa por ser intendente de Córdoba.

Por el lado de Luis Juez, el sismo fue aún más notorio. En los medios, admitió que la relación con el ex presidente está rota y dijo haber sido “apuñalado por la espalda”.

Respecto a ello, trascendió que al senador le habrían recomendado la contratación de un especialista en comunicación personal y política, para poder regular sus exabruptos que lo dejaron mal parado en el último tiempo. Si bien dijo que forma parte de su personalidad, Luis Juez habría reconocido que es contraproducente pensando en una campaña.

Con todo ello en mente, Bullrich se dispuso a mostrarse cerca, reconociendo una oportunidad de reunir fuerzas locales en su favor. Claro, con la ex funcionaria se diluye la posibilidad de una entrega del 2023 al peronismo schiarettista.

"Creo que las reuniones que puede tener el expresidente en torno a dirigentes políticos del país tienen la particularidad de alguien que busca encontrar o buscar el diálogo. Está claro en Juntos por el Cambio que nosotros como proyecto de país trabajamos para tener el gobierno de Córdoba en 2023", dijo a Cadena 3 bajándole el precio a las más aventuradas elucubraciones. De esa manera, Patricia Bullrich comenzó a pisar de nuevo en la provincia, con intenciones de fugar la presión que impuso el ex presidente.

Otras lecturas de Urgente24:

Mercosur: Santiago Cafiero viaja Uruguay a desviar tensiones

Subte: Doble paro y caos en Retiro y Constitución

Del conurbano a Estados Unidos: Larreta ya en modo campaña