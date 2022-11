Patricia Bullrich le tira agua a un Luis Juez ardido

“No creo que Macri haya querido influir en la interna de Córdoba. Los diálogos no deben interferir de ninguna manera en la posibilidad de ganar Córdoba”, dijo la ex ministra de Seguridad. Cabe recordar que fue la propia Patricia Bullrich la que le dio el soporte político a Luis Juez para ganar las elecciones legislativas en Córdoba durante el 2021.

En ese sentido, la presidente del PRO no se encuentra ahora tan cerca, pero no sería extraño que se recree esa sociedad con alcance local/nacional. Por el momento, Luis Juez quiso acercarse a Horacio Rodríguez Larreta de manera manifiesta.

Otro de los guiños de Patricia Bullrich a un Luis Juez que se sintió solo en sus reclamos de las últimas semanas fue una referencia a Juan Schiaretti. “En la mayoría de los casos, en el Parlamento, Schiaretti ha jugado más cerca del kirchnerismo que de nosotros. Yo no estoy diciendo nada en contra ni a favor. No debe ofenderse por la verdad. Schiaretti votó prácticamente todo junto al kirchnerismo, no se lo puede negar”, dijo la ex funcionaria.

Cabe recordar que tanto Juan Schiaretti como Martín Llaryora han decidido ir en busca del voto anti k que vive en Córdoba. Y tras ese objetivo, se han posicionado como críticos de la gestión del Frente de Todos.

“Este no es un tema contra Schiaretti. Estamos hablando de la necesidad de cambiar un gobierno después de 24 años. Es necesario tener gente en Córdoba que responda cabalmente al proyecto de Juntos por el Cambio”, aclaró Bullrich. Ello no es casualidad ya que, en Córdoba, consideran que la elección provincial no pasará por confrontar con el sólido gobierno provincial, sino por nacionalizar la elección.

